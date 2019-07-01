Caminhoneiro de Cachoeiro que sumiu no MS é encontrado perto da Bolívia

O caminhoneiro Clóvis Moreira Jordão, 60 anos, de, no Sul do Estado, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (26), foi localizado na noite deste domingo (30).

De acordo com informações da família, ele estava mantido preso em uma fazenda, próximo da Bolívia, e foi encontrado pela polícia do Mato de Grosso do Sul. Clóvis foi levado ao pronto atendimento local para depois retornar ao Espírito Santo.