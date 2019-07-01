Caminhoneiro de Cachoeiro que sumiu no MS é encontrado perto da Bolívia

O caminhoneiro Clóvis Moreira Jordão, 60 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (26), foi localizado na noite deste domingo (30).
De acordo com informações da família, ele estava mantido preso em uma fazenda, próximo da Bolívia, e foi encontrado pela polícia do Mato de Grosso do Sul. Clóvis foi levado ao pronto atendimento local para depois retornar ao Espírito Santo.
Ele saiu de Cachoeiro para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, descarregou no destino correto, fez outro frete na região, mas não retornou para casa. A família, que estava em contato com a polícia local, contou que a suspeita era de roubo do caminhão, que é muito comum na região de fronteira.
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