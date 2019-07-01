Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Caminhoneiro de Cachoeiro que sumiu no MS é encontrado perto da Bolívia
Alívio

Caminhoneiro de Cachoeiro que sumiu no MS é encontrado perto da Bolívia

De acordo com informações da família, Clóvis Moreira Jordão, 60 anos, estava sendo mantido preso em uma fazenda e foi encontrado pela polícia

Publicado em 

01 jul 2019 às 14:15

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 14:15

O caminhoneiro Clóvis Moreira Jordão, de 60 anos, está desaparecido Crédito: Reprodução
O caminhoneiro Clóvis Moreira Jordão, 60 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (26), foi localizado na noite deste domingo (30).
De acordo com informações da família, ele estava mantido preso em uma fazenda, próximo da Bolívia, e foi encontrado pela polícia do Mato de Grosso do Sul. Clóvis foi levado ao pronto atendimento local para depois retornar ao Espírito Santo.
Ele saiu de Cachoeiro para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, descarregou no destino correto, fez outro frete na região, mas não retornou para casa. A família, que estava em contato com a polícia local, contou que a suspeita era de roubo do caminhão, que é muito comum na região de fronteira.
Mais informações em instantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados