Caminhões se envolvem em acidente na ES 164 Crédito: Internauta

Um motorista ficou ferido após um acidente entre dois caminhões na tarde desta segunda-feira (05), na região Serrana do Estado. A batida aconteceu na ES 164, via que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, por volta das 17h.

As causas do acidente, após o trevo de Jaciguá, não foram informadas. Uma moradora que passava pelo local registrou imagens logo após a batida. A via precisou ser interditada parcialmente para o trabalho dos bombeiros.