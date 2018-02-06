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Acidente

Caminhões se envolvem em acidente na ES 164

Via liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 21:51

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 21:51

Caminhões se envolvem em acidente na ES 164 Crédito: Internauta
Um motorista ficou ferido após um acidente entre dois caminhões na tarde desta segunda-feira (05), na região Serrana do Estado. A batida aconteceu na ES 164, via que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, por volta das 17h.
As causas do acidente, após o trevo de Jaciguá, não foram informadas. Uma moradora que passava pelo local registrou imagens logo após a batida. A via precisou ser interditada parcialmente para o trabalho dos bombeiros.
Um dos motoristas ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado.

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