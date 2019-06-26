Caminhões da prefeitura trafegam sem placas em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão da Secretaria de Serviços Urbanos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi flagrado nesta terça-feira (25) circulando pela Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, sem placas. Trafegar assim é proibido pela legislação de trânsito.
Atrás do caminhão, o internauta o Maurício Carvalho flagra a cena e fica indignado com a atitude. E, não é a primeira vez que veículos da prefeitura de Cachoeiro são vistos circulando sem placa ou com ela irreconhecível. Em abril, ele também mostrou a mesma situação e no mesmo bairro.
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Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, se o motorista fosse parado pela fiscalização, a multa seria gravíssima, R$ 293 e sete pontos na carteira. Além disso, o caminhão seria recolhido.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Em abril, a prefeitura disse que abriria licitação para compra de placas e substituir as danificadas. Os veículos sem placas seriam tirados de circulação. Nesta terça, diante desse novo flagrante, a secretaria de Transportes disse que vai apurar por que o caminhão estava sem placa.