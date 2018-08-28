Caminhão tomba e interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

Um caminhão tombou e interditou parte da BR 101, no quilômetro 387, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (28). Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido. Chovia no momento do acidente.
De acordo com a Eco101 concessionária que administra a via a pista norte ficou interditada e o tráfego seguiu por desvio. A via foi liberada por volta das 14h28.
Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção.