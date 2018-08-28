Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Caminhão tomba e interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

O acidente aconteceu no quilômetro 387, em Rio Novo do Sul, na tarde desta terça-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 18:19

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 18:19

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (28) em Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução
Um caminhão tombou e interditou parte da BR 101, no quilômetro 387, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (28). Apesar do acidente, o motorista não ficou ferido. Chovia no momento do acidente.
De acordo com a Eco101  concessionária que administra a via  a pista norte ficou interditada e o tráfego seguiu por desvio. A via foi liberada por volta das 14h28.
Para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
> "É como deixar bêbado dirigir", diz especialista sobre liberar caminhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados