Caminhão perde o controle e acerta mureta de bar em Cachoeiro

Os moradores da Rua Maria Assunção Athayde, no bairro Alto Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levaram um grande susto na tarde de quarta-feira (11). Um caminhão perdeu o controle em uma descida e parou na mureta de um bar, que ficou danificado.
A internauta Gisele Pereira registrou o caminhão baú no local. Ela contou que, por sorte, ninguém ficou ferido, nem o motorista.
Por meio de nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito de Cachoeiro informou que não há uma legislação específica no município que proíba a circulação de caminhões em bairros da cidade.