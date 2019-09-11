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Susto

Caminhão perde o controle e acerta mureta de bar em Cachoeiro

Veículo desceu a rua e parou na mureta de um bar no Alto Coramara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 14:01

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 14:01

Caminhão quase entrou em bar no bairro Coramara, em Cachoeiro Crédito: Gisele Pereira
Os moradores da Rua Maria Assunção Athayde, no bairro Alto Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levaram um grande susto na tarde de quarta-feira (11). Um caminhão perdeu o controle em uma descida e parou na mureta de um bar, que ficou danificado.
 
A internauta Gisele Pereira registrou o caminhão baú no local. Ela contou que, por sorte, ninguém ficou ferido, nem o motorista.
Por meio de nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito de Cachoeiro informou que não há uma legislação específica no município que proíba a circulação de caminhões em bairros da cidade.

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