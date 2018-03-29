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Acidente

Câmera registra imagens impressionantes de acidente em Cachoeiro

Motociclista acabou batendo em um carro, que fez uma conversão irregular, e foi arremessado para a calçada

Publicado em 28 de Março de 2018 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 21:57
As imagens impressionam! Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente na Rodovia Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A gravação, feita na tarde desta quarta-feira (28), mostra um motociclista sendo arremessado após ser atingido por um carro que fazia uma conversão irregular na via. 
VEJA VÍDEO
Apesar do forte impacto e arremesso, o homem foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita inicial da equipe de resgate é de que o homem  que não teve o nome divulgado  tenham fraturado o tórax e o fêmur. Até o início da noite, o motociclista permanecia internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com os militares, o atendimento à ocorrência no bairro Marbrasa aconteceu pouco tempo depois de um outro acidente, também envolvendo um veículo e uma motocicleta, desta vez no bairro Independência. O piloto da moto, no entanto, sofreu apenas ferimentos leves.
 

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