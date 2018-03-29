Câmera registra imagens impressionantes de acidente em Cachoeiro

As imagens impressionam! Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente na Rodovia Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A gravação, feita na tarde desta quarta-feira (28), mostra um motociclista sendo arremessado após ser atingido por um carro que fazia uma conversão irregular na via.
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Apesar do forte impacto e arremesso, o homem foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita inicial da equipe de resgate é de que o homem que não teve o nome divulgado tenham fraturado o tórax e o fêmur. Até o início da noite, o motociclista permanecia internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com os militares, o atendimento à ocorrência no bairro Marbrasa aconteceu pouco tempo depois de um outro acidente, também envolvendo um veículo e uma motocicleta, desta vez no bairro Independência. O piloto da moto, no entanto, sofreu apenas ferimentos leves.