Câmera registra imagens impressionantes de acidente em Cachoeiro

Apesar do forte impacto e arremesso, o homem foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita inicial da equipe de resgate é de que o homem  que não teve o nome divulgado  tenham fraturado o tórax e o fêmur. Até o início da noite, o motociclista permanecia internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.