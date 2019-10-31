Caixão aparece no meio da rua em Guaçuí

Um objeto inusitado, colocado próximo aos latões de lixo, em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba, chamou a atenção neste domingo (27). O caixão estava apoiado e ninguém sabe como ele foi parar ali.
O morador que registrou a cena, não quis se identificar, mas contou que mora bem perto de onde estava o caixão e levou um susto quando viu a cena estranha na Rua do Norte, no Centro de Guaçuí. Apareceu do nada, entre duas latas de lixo. Foi meio assustador, estranho né.
Ele contou ainda que o caixão foi recolhido pela equipe do caminhão de lixo e ainda não se sabe quem colocou o objeto inusitado no local. O caixão era de tamanho pequeno, proporcional ao tamanho de uma criança.