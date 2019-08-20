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Tráfico

Cadela da polícia encontra droga escondida em chuteira no ES

Ação foi durante operação das polícias Civil e Militar no balneário de Anchieta

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 14:21
Uma ação integrada nesta terça-feira (20) entre as polícias Civil e Militar no bairro Justiça II, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, resultou na apreensão de drogas e munições. Uma porção estava escondida na chuteira de um dos suspeitos e foi descoberto pela cadela Kênia, da equipe K9.
As equipes foram até uma residência para cumprir um dos mandados, no entanto, o proprietário não estava no local, somente suas duas irmãs. Durante a vistoria na casa, a cadela Kênia localizou um pedaço de maconha que estava dentro de uma chuteira.
Cadela Kênia localizou um pedaço de maconha que estava dentro de uma chuteira Crédito: Divulgação
As irmãs do suspeito foram conduzidas até a delegacia de Anchieta. O irmão foi acionado por telefone, compareceu à delegacia e foi preso por tráfico de drogas.
> Cão baleado durante crime em Vila Velha sobrevive e busca um novo lar
Já no bairro Alvorada, no momento da ação, os militares flagraram três homens partindo pedaços de maconha e embalando para venda. Eles foram presos e também encaminhados à delegacia.
Durante as buscas, foram encontrados 19 pedaços médios de maconha, dois pedaços grandes de maconha em uma sacola, pedras de crack prontas para venda, munições calibre 9mm, calibre 38, calibre 32, um carregador de pistola, duas balanças de precisão, dois aparelhos de celular e vários plásticos utilizados para embalar droga e R$630,00 em notas trocadas.

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