Cadela da polícia encontra droga escondida em chuteira no ES

As equipes foram até uma residência para cumprir um dos mandados, no entanto, o proprietário não estava no local, somente suas duas irmãs. Durante a vistoria na casa, a cadela Kênia localizou um pedaço de maconha que estava dentro de uma chuteira.
As irmãs do suspeito foram conduzidas até a delegacia de Anchieta. O irmão foi acionado por telefone, compareceu à delegacia e foi preso por tráfico de drogas.
Já no bairro Alvorada, no momento da ação, os militares flagraram três homens partindo pedaços de maconha e embalando para venda. Eles foram presos e também encaminhados à delegacia.
Durante as buscas, foram encontrados 19 pedaços médios de maconha, dois pedaços grandes de maconha em uma sacola, pedras de crack prontas para venda, munições calibre 9mm, calibre 38, calibre 32, um carregador de pistola, duas balanças de precisão, dois aparelhos de celular e vários plásticos utilizados para embalar droga e R$630,00 em notas trocadas.