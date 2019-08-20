Cadela da polícia encontra droga escondida em chuteira no ES

Civil e Militar no bairro Justiça II, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, resultou na apreensão de drogas e munições. Uma porção estava escondida na chuteira de um dos suspeitos e foi descoberto pela cadela Kênia, da equipe K9. Uma ação integrada nesta terça-feira (20) entre as políciasno bairro Justiça II, em, Litoral Sul do Estado, resultou na apreensão de drogas e munições. Uma porção estava escondida na chuteira de um dos suspeitos e foi descoberto pela cadela Kênia, da equipe K9.

As equipes foram até uma residência para cumprir um dos mandados, no entanto, o proprietário não estava no local, somente suas duas irmãs. Durante a vistoria na casa, a cadela Kênia localizou um pedaço de maconha que estava dentro de uma chuteira.

Cadela Kênia localizou um pedaço de maconha que estava dentro de uma chuteira Crédito: Divulgação

As irmãs do suspeito foram conduzidas até a delegacia de Anchieta. O irmão foi acionado por telefone, compareceu à delegacia e foi preso por tráfico de drogas.

Já no bairro Alvorada, no momento da ação, os militares flagraram três homens partindo pedaços de maconha e embalando para venda. Eles foram presos e também encaminhados à delegacia.