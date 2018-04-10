Cachoeiro terá concurso nacional de covers de Roberto Carlos

O concurso faz parte da programação da Semana do Rei Roberto Carlos, que acontece entre os dias 16 e 20 deste mês Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terá pela primeira vez um concurso nacional de covers do cantor e compositor Roberto Carlos, um dos filhos mais ilustres da cidade. O Prêmio Zunga - 2018 faz parte da programação da Semana do Rei. A apresentação dos finalistas será no próximo dia 20, às 19h, na praça Jerônimo Monteiro, Centro.

Zunga é o apelido que o cantor tinha na infância, quando morou em Cachoeiro. As inscrições já estão abertas e qualquer cidadão, com idade acima de 18 anos pode participar. O prazo vai até o dia 16 de abril. Haverá seleção prévia dos inscritos, realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em conjunto com o setor de Comunicação da Secretaria Municipal de Governo (Semgov).

Desta fase, sairão os dez candidatos que participarão da etapa final. O vencedor levará, como prêmio, a quantia de R$ 3 mil. Já o segundo melhor colocado vai ganhar R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.

Seguindo o exemplo do que ocorre em Memphis, cidade natal de Elvis Presley, e Liverpool, dos Beatles, onde a presença dos covers é constante e incentivada, para a alegria e encanto dos fãs, realizar o Concurso de Covers do Rei, em Cachoeiro, é uma maneira de celebrá-lo, vibrando a sua presença em cada um dos participantes, justifica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

O edital de chamamento público para a seleção dos candidatos está no site da prefeitura de Cachoeiro . Para acessá-lo, basta clicar, sequencialmente, nos links Secretarias, Cultura e Turismo e, por fim, Editais, campo no qual está disponibilizada, também, a ficha de inscrição, que deve ser enviada, após seu preenchimento, para o endereço eletrônico [email protected]

Além da ficha, o candidato deverá, no próprio e-mail, indicar um link do Youtube, contendo vídeo-demo da performance do artista, com duração mínima de 1:50 e máxima de 3:00 minutos. Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo telefone (28) 3155-5334.

Semana do Rei

No próximo dia 19, o Rei Roberto Carlos comemora o seu aniversário e já virou tradição a cidade comemorar o aniversário de seu filho ilustre com a Semana do Rei. O evento acontece entre os dias 16 e 20. A programação inclui concurso de covers do Rei, gincana escolar, show e roteiro turístico.

Confira a programação!

Casa do Rei, às 13h:

Dia 16  apresentação da escola Teclado Prático

Dia 17  apresentação do Conservatório de Música

Dia 18  apresentação dos músicos da Casa de Cultura Roberto Carlos

Dia 19  gincana e show de calouros com estudantes da rede pública

Museu Ferroviário, às 9h:

Saída do City Tour do Rei, passando por locais importantes na juventude do cantor

Praça Jerônimo Monteiro

Dia 20  show Elas cantam Roberto em Cachoeiro, às 13h, e Concurso Nacional de Covers, às 19h

Giro Gastronômico

Negro gato é um dos pratos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

O Giro Gastronômico do Rei, acontece durante todo mês de abril. E para este ano a novidade é a criação de um site onde todos os pratos poderão ser consultados. Vinte e um restaurantes de Cachoeiro de Itapemirim participam.

Cada restaurante inscreveu um prato especial nomeado com músicas que fizeram sucesso na voz do cantor.