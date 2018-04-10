Cachoeiro terá concurso nacional de covers de Roberto Carlos

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terá pela primeira vez um concurso nacional de covers do cantor e compositor Roberto Carlos, um dos filhos mais ilustres da cidade. O Prêmio Zunga - 2018 faz parte da programação da Semana do Rei. A apresentação dos finalistas será no próximo dia 20, às 19h, na praça Jerônimo Monteiro, Centro.
Zunga é o apelido que o cantor tinha na infância, quando morou em Cachoeiro. As inscrições já estão abertas e qualquer cidadão, com idade acima de 18 anos pode participar. O prazo vai até o dia 16 de abril. Haverá seleção prévia dos inscritos, realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em conjunto com o setor de Comunicação da Secretaria Municipal de Governo (Semgov).
Desta fase, sairão os dez candidatos que participarão da etapa final. O vencedor levará, como prêmio, a quantia de R$ 3 mil. Já o segundo melhor colocado vai ganhar R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.
Seguindo o exemplo do que ocorre em Memphis, cidade natal de Elvis Presley, e Liverpool, dos Beatles, onde a presença dos covers é constante e incentivada, para a alegria e encanto dos fãs, realizar o Concurso de Covers do Rei, em Cachoeiro, é uma maneira de celebrá-lo, vibrando a sua presença em cada um dos participantes, justifica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
O edital de chamamento público para a seleção dos candidatos está no site da prefeitura de Cachoeiro. Para acessá-lo, basta clicar, sequencialmente, nos links Secretarias, Cultura e Turismo e, por fim, Editais, campo no qual está disponibilizada, também, a ficha de inscrição, que deve ser enviada, após seu preenchimento, para o endereço eletrônico [email protected].
Além da ficha, o candidato deverá, no próprio e-mail, indicar um link do Youtube, contendo vídeo-demo da performance do artista, com duração mínima de 1:50 e máxima de 3:00 minutos. Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo telefone (28) 3155-5334.
Semana do Rei
No próximo dia 19, o Rei Roberto Carlos comemora o seu aniversário e já virou tradição a cidade comemorar o aniversário de seu filho ilustre com a Semana do Rei. O evento acontece entre os dias 16 e 20. A programação inclui concurso de covers do Rei, gincana escolar, show e roteiro turístico.
Confira a programação!
Casa do Rei, às 13h:
Dia 16 apresentação da escola Teclado Prático
Dia 17 apresentação do Conservatório de Música
Dia 18 apresentação dos músicos da Casa de Cultura Roberto Carlos
Dia 19 gincana e show de calouros com estudantes da rede pública
Museu Ferroviário, às 9h:
Saída do City Tour do Rei, passando por locais importantes na juventude do cantor
Praça Jerônimo Monteiro
Dia 20 show Elas cantam Roberto em Cachoeiro, às 13h, e Concurso Nacional de Covers, às 19h
Giro Gastronômico
O Giro Gastronômico do Rei, acontece durante todo mês de abril. E para este ano a novidade é a criação de um site onde todos os pratos poderão ser consultados. Vinte e um restaurantes de Cachoeiro de Itapemirim participam.
Cada restaurante inscreveu um prato especial nomeado com músicas que fizeram sucesso na voz do cantor.
Cover de Roberto Carlos receberá Prêmio Zunga em Cachoeiro