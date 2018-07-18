Cachoeiro pode instalar câmeras que identificam carros roubados

Atualmente 39 câmeras funcionam na cidade Crédito: Marcel Alves

Câmeras com sistema ótico de placas devem ser instaladas até o início de 2019 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Elas são capazes de identificar a placa de um veículo que tenha sido roubado ou furtado. 39 equipamentos, com o alcance de um quilômetro de distância, já estão instalados na cidade e ajudam a solucionar crimes.

As câmeras OCR, sigla em inglês para reconhecimento ótico de caracteres, são usadas com mais frequência perto de radares eletrônicos. O aparelho permite que a placa do veículo filmado seja pesquisada automaticamente no cadastro online.

Por trás das câmeras existe uma central de monitoramento com seis telas, sete computadores e 20 funcionários, atentos ao que acontece 24 horas por dia. Nos primeiros seis meses deste ano, os órgãos de segurança fizeram 42 pedidos de imagens para investigar crimes cometidos na cidade, em 2017 foram 23.

O subsecretário de Segurança Athos Alves explica a importância deste trabalho. A gente tem uma noção do que vem acontecendo na cidade. Enviando essas imagens, esses fatos ocorridos podem ser enviados para as autoridades competentes que fazem as investigações e ajudam a chegar até os autores dos crimes.





Na última sexta-feira (13), a câmera próxima do Teatro Rubem Braga, na Avenida Beira Rio, flagrou uma mulher sendo assaltada na Rua Joaquim Vieira. Um homem a bordo de uma motocicleta desceu e pegou a bolsa da vítima. Em junho, um homem estava com uma faca, no Centro da cidade. Rapidamente a Polícia Militar foi acionada e o rapaz revistado. Uma das câmeras fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Saber que está sendo vigiado pelas câmeras traz segurança para o vigilante José Batista. Fica mais tranquilo. Quanto mais câmera e mais gente olhando é melhor ainda, porque evita muita coisa, evita o roubo, uma coisa ou outra, disse.

O número de câmeras pela cidade era pra ser maior, porém as 40 novas câmeras não chegaram.

A previsão agora é de que 70 câmeras sejam instaladas até o início de 2019. Vai ser feita uma licitação para locação de mais 70 câmeras e a partir do ano que vem estar em funcionamento, completou Athos.