Briga e tumulto durante prisão de jovens em Cachoeiro de Itapemirim

A abordagem e a prisão de dois jovens, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, acabou com a revolta da população. Segundo a Polícia Militar, populares arremessaram pedras e outros objetos contra a viatura após os militares iniciarem o processo de prisão de Adenilton Ramos Ventura, 24, e Loanderson Pereira de Oliveira, 18.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela Rua Ecoporanga, a guarnição da Força Tática se deparou com os jovens no Beco do "Gigante" em situação suspeita. Ao ser dada voz de parada para a abordagem, um dos jovens sacou uma arma de fogo e atirou contra os militares, que revidaram. Diante do fato, os homens se jogaram ao chão e se renderam. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38, cinco buchas de maconha, duas pedras de crack e R$ 60 em dinheiro.

Segundo a PM, durante a abordagem, uma mulher, que segundo a PM é conhecida como irmã do "Moisés", começou a encorajar os moradores a fazer uma ação contra os militares. Neste momento, aproximadamente 25 pessoas  de acordo com o B.O.  começaram a arremessar pedras e outros objetos na direção dos policiais.