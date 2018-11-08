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Atílio Vivácqua

BR 101 Sul fica interditada após batida entre caminhões

Ninguem se feriu

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:51
O km 422 da BR 101 Sul ficou interditado após uma batida entre dois caminhões no início da tarde desta quinta-feira (08) na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. As causas do acidente são desconhecidas. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 12h45 próximo ao trevo que dá acesso ao município. Ninguém se feriu. Testemunhas relataram que uma fila de veículos se formou nos dois sentidos da via. Ainda não há a informação do que os veículos carregavam.
O trânsito foi liberado por volta das 14h. 

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