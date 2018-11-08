BR 101 Sul fica interditada após batida entre caminhões

O km 422 da BR 101 Sul ficou interditado após uma batida entre dois caminhões no início da tarde desta quinta-feira (08) na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. As causas do acidente são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 12h45 próximo ao trevo que dá acesso ao município. Ninguém se feriu. Testemunhas relataram que uma fila de veículos se formou nos dois sentidos da via. Ainda não há a informação do que os veículos carregavam.