BR 101: motorista que morreu após acidente entre carretas é identificado

Reinaldo morreu no local do acidente Crédito: Reprodução

Foi identificado como Reinaldo Santos Afonso, de 46 anos, o motorista que morreu após um grave acidente no Km 384 da BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Ele estava em uma carreta carregada com beterrabas. Outra carreta que transportava pedras de granito e um caminhão também se envolveram no acidente. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

O acidente foi por volta das 3h30 desta quarta-feira (24) . A pista ficou totalmente bloqueada até 7h10, voltou a ser interditada por volta das 9h30 para a retirada dos veículos do local e só foi liberada completamente às 11h30. A fila de carros nos dois sentidos da rodovia chegou a seis quilômetros.

O motorista Maurício da Silva estava na carreta que bateu de frente com o caminhão. Ele teve ferimentos leves e um corte na perna esquerda e conta como foi a batida. Estava trafegando de Iconha sentido Cachoeiro. No decorrer da viagem eu topei com caminhão baú, não sei ele passou mal, só sei que ele entrou na contramão, me atingiu e me jogou lá embaixo na grota. Graças a Deus eu e meu parceiro ficamos bem, disse.

Outro motorista que se envolveu no acidente foi Marciel Rangel, que não se feriu. Eu vinha atrás da carreta. De repente vi a colisão com o baú que seguia no sentido contrário. Ele invadiu a pista, pegou na lateral da carreta e voltou para a pista, atingindo a lateral do meu carro, contou.

O caminhão onde Reinaldo estava ficou totalmente destruído. O gerente da empresa onde trabalhava contou que ele havia sido contratado há aproximadamente um ano.

O corpo de Reinaldo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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