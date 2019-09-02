Bombeiros registram incêndios em madeireira e frigorífico no Sul do ES

incêndios em empresas, neste domingo (01) e nesta segunda-feira (02), em Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Nas duas ocorrências, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros atendeu doisem empresas, neste domingo (01) e nesta segunda-feira (02), em, no Sul do Estado. Nas duas ocorrências, ninguém ficou ferido.

Em Atílio Vivácqua, o fogo foi em um frigorífico e atingiu a lenha usada para aquecer a caldeira. O Corpo de Bombeiros informou que foram utilizados um caminhão tanque e um caminhão de combate a incêndio para controlar as chamas.

De acordo com a diretoria da empresa, que está funcionando normalmente, no fim de semana ninguém trabalha no local e ainda não se sabe como o fogo começou. A Polícia Civil irá investigar o caso.