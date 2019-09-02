Bombeiros registram incêndios em madeireira e frigorífico no Sul do ES

O Corpo de Bombeiros atendeu dois incêndios em empresas, neste domingo (01) e nesta segunda-feira (02), em Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Nas duas ocorrências, ninguém ficou ferido.
Em Atílio Vivácqua, o fogo foi em um frigorífico e atingiu a lenha usada para aquecer a caldeira. O Corpo de Bombeiros informou que foram utilizados um caminhão tanque e um caminhão de combate a incêndio para controlar as chamas.
De acordo com a diretoria da empresa, que está funcionando normalmente, no fim de semana ninguém trabalha no local e ainda não se sabe como o fogo começou. A Polícia Civil irá investigar o caso.
Já em Cachoeiro, na madrugada desta segunda feira (02), por volta das 02h, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para apagar o fogo em uma madeireira. Segundo os militares, as chamas queimaram aproximadamente 5.400 m³ de pó de serra e atingiram 6 metros de altura e 15 metros de largura. O incêndio foi controlado às 06h48 da manhã.