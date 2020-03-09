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Festa das Canoas

Bingo em tradicional festa de Marataízes termina em confusão

Multidão que participava de sorteio beneficente neste domingo (8) acusou organização do evento de fraude no bingo e o tumulto precisou ser controlado pela Polícia Militar. Um policial ficou ferido

Publicado em 09 de Março de 2020 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 15:07
Bingo em tradicional festa de Marataízes acaba em confusão Crédito: Internauta
O último dia da centenária Festa das Canoas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, terminou em confusão durante o sorteio beneficente em prol da associação de pescadores do município. A Polícia Militar (PM) precisou enviar reforço para impedir que a multidão agredisse os responsáveis pelo evento.
O sorteio, tradicionalmente conhecido como bingo, entregaria quatro motos e um veículo. Segundo a polícia, a confusão começou quando os participantes acusaram os organizadores de cometerem fraute durante o sorteio dos números.
Ainda de acordo com a PM, a multidão se aglomerou em frente ao trio elétrico com a intenção de agredir os responsáveis pelo bingo. Para impedir que a agressão acontecesse, um cordão de isolamento precisou ser montado em volta do trio, onde estava sendo realizado o sorteio.
Para controlar a situação, os policiais anunciaram que o evento estava sendo cancelado e que os envolvidos no tumulto seriam encaminhados para a delegacia. Nesse momento, alguns se retiraram do local, mas de acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas permaneceram e arremessaram objetos contra os policiais. Um soldado da PM ficou ferido e materiais não letais foram usados para dispersar a multidão.
O diretor da Associação de Pescadores de Marataízes, Manoel de Oliveira, informou que o problema durante o sorteiro foi com a internet no computador usado no bingo. Segundo ele, o sorteio de duas motos e do carro será remarcado. "Tudo estava indo bem. Quando fomos sortear o terceiro prêmio, deu uma pane na internet e acabou dando um número errado. Foi quando uma mulher subiu ao palco dizendo que havia sido sorteada, mas na conferência, viu que o número não havia saído. Assim começou a confusão. Não há irregularidade", garantiu.
Três acusados e duas testemunhas foram encaminhados à Delegacia de Marataízes. A Polícia Civil informou, por nota, que "irá apurar melhor os fatos, visto não haver elementos suficientes para lavrar uma prisão em flagrante. Outras informações não serão repassados para que a apuração seja preservada".

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