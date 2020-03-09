Bingo em tradicional festa de Marataízes termina em confusão

Bingo em tradicional festa de Marataízes acaba em confusão Crédito: Internauta

O último dia da centenária Festa das Canoas, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo , terminou em confusão durante o sorteio beneficente em prol da associação de pescadores do município. A Polícia Militar (PM) precisou enviar reforço para impedir que a multidão agredisse os responsáveis pelo evento.

O sorteio, tradicionalmente conhecido como bingo, entregaria quatro motos e um veículo. Segundo a polícia, a confusão começou quando os participantes acusaram os organizadores de cometerem fraute durante o sorteio dos números.

Ainda de acordo com a PM, a multidão se aglomerou em frente ao trio elétrico com a intenção de agredir os responsáveis pelo bingo. Para impedir que a agressão acontecesse, um cordão de isolamento precisou ser montado em volta do trio, onde estava sendo realizado o sorteio.

Para controlar a situação, os policiais anunciaram que o evento estava sendo cancelado e que os envolvidos no tumulto seriam encaminhados para a delegacia. Nesse momento, alguns se retiraram do local, mas de acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 pessoas permaneceram e arremessaram objetos contra os policiais. Um soldado da PM ficou ferido e materiais não letais foram usados para dispersar a multidão.

O diretor da Associação de Pescadores de Marataízes, Manoel de Oliveira, informou que o problema durante o sorteiro foi com a internet no computador usado no bingo. Segundo ele, o sorteio de duas motos e do carro será remarcado. "Tudo estava indo bem. Quando fomos sortear o terceiro prêmio, deu uma pane na internet e acabou dando um número errado. Foi quando uma mulher subiu ao palco dizendo que havia sido sorteada, mas na conferência, viu que o número não havia saído. Assim começou a confusão. Não há irregularidade", garantiu.