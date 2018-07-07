Bebê morre sufocado em Mimoso do Sul

Um bebê de um mês morreu sufocado na madrugada deste sábado (7) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. A menina estava dormindo na mesma cama da mãe, que teria ficado sobre a criança.
O caso aconteceu na casa da família, no bairro Mangueira. A mãe contou para a Polícia Militar que dormia na cama com a criança e que ao acordar havia sangue na boca da menina. A PM constatou que ela já havia falecido.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, e mãe foi encaminhada para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim para ser ouvida. A Polícia Civil de Mimosos do Sul seguirá com as investigações.