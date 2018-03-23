Bebê cai do colo da mãe após acidente em bueiro de Cachoeiro

Bebê cai após mãe agarrar pé em bueiro em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online Ingrid Silva

Uma criança de apenas sete meses ficou ferida após a mãe, uma adolescente de 17 anos, agarrar o pé na grade de uma galeria de captação de água pluvial em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado no final da manhã desta sexta-feira (23). O bebê caiu do colo da mãe e chegou a ser hospitalizada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 11h40. Uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, ajudou a acalmar o bebê que estava chorando.

Estava dentro de casa e uma vizinha chegou falando que minha amiga tinha caído com o filho dela. Saí correndo, achei que o neném estava dentro do bueiro. Quando cheguei lá, a mãe estava com a perna agarrada, chorando muito, contou.

O bebê foi levado para o Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa) onde foi atendido e liberado. A mão foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada no Pronto Socorro.