Rio Itapemirim Crédito: (Foto: Reprodução)

Um pescador de 37 anos desapareceu na noite desta sexta-feira (09) após a embarcação em que ele e um amigo estavam virar. O acidente aconteceu no Rio Itapemirim, no município de Itapemirim, na altura da localidade de Paineiras. Neste sábado (10), mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município realizaram varreduras, mas não encontraram o pescador Júlio César Wingler.

Segundo o agente da Defesa Civil, César Willian, o acidente teria acontecido por volta das 21h. Ele conversou com o sobrevivente. Ele contou que a correnteza estava muito forte e que de repente o barco virou. Ele conseguiu nadar. Já o companheiro foi se afastando e desapareceu, contou.

Your browser does not support the audio element. Barco vira e pescador desaparece em Itapemirim

No acidente, a embarcação pequena, afundou. Parte dos equipamentos de pesca foram encontrados neste sábado. O pescador que conseguiu se salvar contou ainda que eles eram acostumados a pescar naquela região.