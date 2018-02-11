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Amigo conseguiu se salvar

Barco vira e pescador desaparece em Itapemirim

Durante todo o dia, buscas e varreduras foram feitas em várias partes do Rio Itapemirim pelos mergulhadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 22:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 22:00

Rio Itapemirim Crédito: (Foto: Reprodução)
Um pescador de 37 anos desapareceu na noite desta sexta-feira (09) após a embarcação em que ele e um amigo estavam virar. O acidente aconteceu no Rio Itapemirim, no município de Itapemirim, na altura da localidade de Paineiras. Neste sábado (10), mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município realizaram varreduras, mas não encontraram o pescador Júlio César Wingler.
Segundo o agente da Defesa Civil, César Willian, o acidente teria acontecido por volta das 21h. Ele conversou com o sobrevivente. Ele contou que a correnteza estava muito forte e que de repente o barco virou. Ele conseguiu nadar. Já o companheiro foi se afastando e desapareceu, contou.
Barco vira e pescador desaparece em Itapemirim
No acidente, a embarcação pequena, afundou. Parte dos equipamentos de pesca foram encontrados neste sábado. O pescador que conseguiu se salvar contou ainda que eles eram acostumados a pescar naquela região.
Durante todo o dia, buscas e varreduras foram feitas em várias partes do Rio Itapemirim pelos mergulhadores. As buscas, segundo Willian, seguem até o encontro do corpo do pescador.

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