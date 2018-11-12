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Polícia

Bandidos invadem supermercado e fogem com R$ 40 mil em Anchieta

Criminosos quebraram a parede do estabelecimento

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 18:48
delegacia anchieta 21-04-2009 Crédito: Rodrigo Gonçalves
Um supermercado de Anchieta, Litoral Sul do Estado, foi invadido por bandidos, que roubaram cerca de R$ 40 mil. A descoberta do crime ocorreu nesta segunda-feira (12). 
O estabelecimento fica no Centro do balneário. A polícia acredita que o crime tenha sido praticado durante a madrugada. Os bandidos tiveram acesso ao local quebrando uma parede do supermercado, que fica ao lado de um imóvel em construção.
Os criminosos não teriam passado pela central de alarme e a investigação trabalha com câmeras de segurança da região. Até o momento, ninguém foi preso.

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