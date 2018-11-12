Bandidos invadem supermercado e fogem com R$ 40 mil em Anchieta

Um supermercado de Anchieta, Litoral Sul do Estado, foi invadido por bandidos, que roubaram cerca de R$ 40 mil. A descoberta do crime ocorreu nesta segunda-feira (12).
O estabelecimento fica no Centro do balneário. A polícia acredita que o crime tenha sido praticado durante a madrugada. Os bandidos tiveram acesso ao local quebrando uma parede do supermercado, que fica ao lado de um imóvel em construção.
Os criminosos não teriam passado pela central de alarme e a investigação trabalha com câmeras de segurança da região. Até o momento, ninguém foi preso.