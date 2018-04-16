Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Bandidos invadem casa e matam homem em Cachoeiro

Rogério Lemos Pereira foi socorrido por vizinhos para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 12:53
Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um homem de 47 anos foi assassinado com pelo menos dois tiros na madrugada desta segunda-feira (16) no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos invadiram a casa da vítima que dormia no momento do crime.
De acordo com a Polícia Militar, Rogério Lemos Pereira estava dentro de casa, na Rua Anacleto Ramos, quando os bandidos arrombaram a porta, foram até o local onde ele dormia, e deram pelo menos dois tiros. A vítima foi atingida no tórax e o no maxilar.
Uma mulher que estava dentro da casa, contou que quando acordou os bandidos já estavam atirando em seu companheiro. Ela foi ferida por uma coronhada na cabeça. 
Rogério foi socorrido por vizinhos para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.  O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida.
Bandidos invadem casa e matam um homem em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados