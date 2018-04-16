Bandidos invadem casa e matam homem em Cachoeiro

Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

Um homem de 47 anos foi assassinado com pelo menos dois tiros na madrugada desta segunda-feira (16) no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos invadiram a casa da vítima que dormia no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, Rogério Lemos Pereira estava dentro de casa, na Rua Anacleto Ramos, quando os bandidos arrombaram a porta, foram até o local onde ele dormia, e deram pelo menos dois tiros. A vítima foi atingida no tórax e o no maxilar.

Uma mulher que estava dentro da casa, contou que quando acordou os bandidos já estavam atirando em seu companheiro. Ela foi ferida por uma coronhada na cabeça.

Rogério foi socorrido por vizinhos para a Santa Casa de Misericórdia, mas morreu antes de chegar na unidade hospitalar. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida.