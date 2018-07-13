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Violência

Bandidos invadem casa e atiram em homem em Cachoeiro

A motivação do crime ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 15:45

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 15:45

A vítima segue internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um homem de 37 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Alto Novo Parque em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta quinta-feira (12). A casa dele foi invadida pelo bandido, que conseguiu fugir. O criminoso foi reconhecido, mas não foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, os moradores da região informaram que na Rua Vila Amália estaria ocorrendo tiros. Ao chegar no local, populares informaram que dentro de uma casa havia um homem baleado. Ele foi atingido no peito, no ombro e no pescoço e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, onde segue internado.
O atirador fugiu do local, mas foi reconhecido por testemunhas. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. Até o momento ninguém foi detido. As denúncias que podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.
 
 

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