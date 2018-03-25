Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Bandido assalta casa em Cachoeiro e bebe refrigerante durante roubo
Insegurança

Bandido assalta casa em Cachoeiro e bebe refrigerante durante roubo

É a oitava casa furtada em apenas um mês na localidade

Publicado em 25 de Março de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 17:07
Portas arrombadas, a casa inteira revirada e até o refrigerante na geladeira consumido. Foi assim que uma família encontrou sua residência ao voltar de um passeio na noite deste sábado (24) em Pacotuba, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as vítimas esta é a oitava casa furtada em apenas um mês na localidade.
A família, da localidade de Mangueira, contou que saiu durante a tarde para jogar futebol e ficou assustada no retorno. Nem mesmo portões de ferro, grade na porta e cadeados foram suficientes para impedir o crime. Chegamos às 21h30, encontramos três portas arrombadas, da cozinha, da sala e da despensa. Reviraram tudo em busca de dinheiro, até o cesto de roupa suja, conta a vítima, que prefere não se identificar.
Três portas do imóvel foram arrombadas Crédito: Internauta/Gazeta Online
Duas televisões de 32 polegadas, joias, som automotivo, um capacete, uma pequena quantia em dinheiro e até roupas e calçados foram levados pelo ladrão. A sensação, conta a vítima, é de insegurança na região. É preciso fazer alguma coisa. Já é a oitava casa na região furtada em um mês. Na semana passada roubaram a casa de uma fazenda. Tinham câmeras, mas as imagens foram levadas pelos bandidos.
> Leia mais notícias de Polícia
A família registrou boletim de ocorrência na manhã deste domingo (25) na delegacia de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, mas nenhum suspeito foi detido até o momento.
Questionada sobre a insegurança, a Polícia Militar (PM), informa, por meio de nota, que a região conta com patrulhamento diuturno e que está a disposição da comunidade sempre que acionada por meio do 190. A polícia reforça que é sempre importante que a comunidade colabore o trabalho da polícia denunciando criminosos por meio do Disque Denúncia pelo 181 ou 190.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados