Bandido assalta casa em Cachoeiro e bebe refrigerante durante roubo

Portas arrombadas, a casa inteira revirada e até o refrigerante na geladeira consumido. Foi assim que uma família encontrou sua residência ao voltar de um passeio na noite deste sábado (24) em Pacotuba, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as vítimas esta é a oitava casa furtada em apenas um mês na localidade.

A família, da localidade de Mangueira, contou que saiu durante a tarde para jogar futebol e ficou assustada no retorno. Nem mesmo portões de ferro, grade na porta e cadeados foram suficientes para impedir o crime. Chegamos às 21h30, encontramos três portas arrombadas, da cozinha, da sala e da despensa. Reviraram tudo em busca de dinheiro, até o cesto de roupa suja, conta a vítima, que prefere não se identificar.

Três portas do imóvel foram arrombadas Crédito: Internauta/Gazeta Online

Duas televisões de 32 polegadas, joias, som automotivo, um capacete, uma pequena quantia em dinheiro e até roupas e calçados foram levados pelo ladrão. A sensação, conta a vítima, é de insegurança na região. É preciso fazer alguma coisa. Já é a oitava casa na região furtada em um mês. Na semana passada roubaram a casa de uma fazenda. Tinham câmeras, mas as imagens foram levadas pelos bandidos.

A família registrou boletim de ocorrência na manhã deste domingo (25) na delegacia de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, mas nenhum suspeito foi detido até o momento.