Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Banco é arrombado por bandidos em Cachoeiro de Itapemirim

Nada foi levado do local e os bandidos fugiram após o alarme disparar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 14:22

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 14:22

Uma agência do Banestes no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (25). Os bandidos chegaram a entrar no banco, mas nada foi levado, segundo informações da Polícia Militar.
Ainda de acordo com a polícia, o alarme da agência disparou por volta das 3h da madrugada. Ao chegar no local, os bandidos não foram localizados, mas os policiais constataram que a porta de entrada de acesso aos caixas eletrônicos, a porta lateral e a giratória estavam abertas. A fechadura estava rompida e o teclado que arma e desarma o alarme havia sido arrancado.
Os policiais ainda encontraram algumas ferramentas no chão do banheiro, possivelmente usadas pelos bandidos, uma bancada dos caixas quebrada e um pé de cabra no cofre, que não foi violado.
Câmeras de videomonitoramento registraram que os bandidos estavam encapuzados e saíram da agência após o alarme disparar. A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi localizado. A PM verificou que nada foi levado do local.
O caso foi encaminhado para a Departamento de Investigação Criminal (Deic). Em nota, o Banestes informou que não houve prejuízo financeiro, apenas pequenos danos materiais. A unidade está funcionando normalmente. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados