Banco é arrombado por bandidos em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (25). Os bandidos chegaram a entrar no banco, mas nada foi levado, segundo informações da Polícia Militar. Uma agência do Banestes no Centro de, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (25). Os bandidos chegaram a entrar no banco, mas nada foi levado, segundo informações da

Ainda de acordo com a polícia, o alarme da agência disparou por volta das 3h da madrugada. Ao chegar no local, os bandidos não foram localizados, mas os policiais constataram que a porta de entrada de acesso aos caixas eletrônicos, a porta lateral e a giratória estavam abertas. A fechadura estava rompida e o teclado que arma e desarma o alarme havia sido arrancado.

Os policiais ainda encontraram algumas ferramentas no chão do banheiro, possivelmente usadas pelos bandidos, uma bancada dos caixas quebrada e um pé de cabra no cofre, que não foi violado.

Câmeras de videomonitoramento registraram que os bandidos estavam encapuzados e saíram da agência após o alarme disparar. A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi localizado. A PM verificou que nada foi levado do local.