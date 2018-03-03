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Festa encerrada

Baile funk ilegal é fechado em Alegre

Segundo a PM, os organizadores foram detidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 20:08

Publicado em 03 de Março de 2018 às 20:08

Crédito: Pixabay
A Polícia Militar e o Conselho tutelar fecharam um baile funk regado a bebidas alcoólicas e drogas liberadas para menores, na madrugada deste sábado (3), em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Os organizadores do evento foram detidos. 
Segundo a PM, adolescentes tentaram fugir e se desfazer da bebida que consumiam. Um deles, alterado, desacatou os policiais e foi apreendido.
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Os organizadores da festa, dois jovens de 24 anos, alegaram que não tinham o conhecimento de que bailes com bebidas e drogas liberadas para menores eram ilegais. 
Eles foram encaminhados à delegacia. 

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