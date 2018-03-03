Baile funk ilegal é fechado em Alegre

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A Polícia Militar e o Conselho tutelar fecharam um baile funk regado a bebidas alcoólicas e drogas liberadas para menores, na madrugada deste sábado (3), em Alegre , na região do Caparaó capixaba. Os organizadores do evento foram detidos.

Segundo a PM, adolescentes tentaram fugir e se desfazer da bebida que consumiam. Um deles, alterado, desacatou os policiais e foi apreendido.

Os organizadores da festa, dois jovens de 24 anos, alegaram que não tinham o conhecimento de que bailes com bebidas e drogas liberadas para menores eram ilegais.