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Mensagens no celular

Avô é suspeito de abusar da neta de 10 anos em Marataízes

Segundo o delegado Djalma Pereira, o idoso negou que o fato tenha acontecido, mas as mensagens encontradas no celular são fatos contundentes

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 11:55
Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma criança de 10 anos recebeu uma medida protetiva, na noite deste domingo (16), após a mãe encontrar mensagens enviadas pelo avô da menina, demonstrando que ele praticava abuso sexual contra ela. O caso aconteceu em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo e foi registrado na Delegacia de Itapemirim. O homem é pai da mãe da criança. 
Segundo o delegado Djalma Pereira, o idoso negou que o fato tenha acontecido, mas "as mensagens encontradas no celular são fatos contundentes". Durante o depoimento, o avô da criança passou mal e precisou ser levado ao Hospital Evangélico de Itapemirim, onde ficou em atendimento.
Djalma explicou que o delegado que estava de plantão no domingo e atendeu o caso, requereu a medida protetiva para que o idoso não possa ficar perto da criança e encaminhou todas as provas à Delegacia de Marataízes, que irá seguir com a investigação.
O celular que a criança usava foi presente do próprio avô, que enviava mensagens para marcar os abusos, de acordo com o delegado. É importante a gente ressaltar que os pais precisam monitorar e acompanhar bem de perto os celulares e computadores usados pelas crianças exatamente por causa desses riscos, disse Pereira.
Ainda de acordo com o delegado, o último ato contra a criança teria acontecido há cerca de 10 dias e, por isso, não houve flagrante. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o delegado de Marataízes, que vai responder pelo caso, mas o mesmo estava em diligência até o fechamento desta matéria às 11h30 desta segunda-feira (17).

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