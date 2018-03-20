Aulas nas escolas serão retomadas em Rio Novo do Sul

Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp

As aulas da rede municipal de ensino em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, serão retomadas nesta terça-feira (19). As aulas foram suspensas nesta segunda-feira (19) por conta da limpeza das unidades, após a enchente que castigou o município no último sábado (17). Apenas uma unidade vai permanecer fechada, pois ainda se encontra sem condições de uso.

Das 12 escolas do município, quatro foram inundadas. Uma no interior e três na sede da cidade. Segundo a secretária de Educação, Marlene Decoté, apenas o Centro Educacional Infantil Joaquina Nogueira, no Centro, permanecerá fechado. Ainda tem muita lama no pátio. A escola passará por uma boa limpeza, contou.

SITUAÇÃO DA CIDADE

Dez mil pessoas foram prejudicadas com a enchente que atingiu Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, no último sábado (17). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, 600 pessoas estão desalojadas, seis desabrigadas e uma pessoa ficou ferida. Procurado, o prefeito Thiago Fiório disse que ninguém se feriu na enchente.

O rio ficou mais de cinco metros acima do normal. As famílias mais prejudicadas ficam na sede da cidade. Os moradores e comerciantes ainda avaliam os prejuízos e um decreto de emergência está sendo elaborado pelo município.

Nesta segunda-feira (19), máquinas, caminhões, carros-pipa e várias pessoas estavam empenhados para fazer a limpeza das ruas que ficaram cheias de lama, após o nível do rio abaixar. O prefeito Thiago Fiório explicou que os prejuízos ainda estão sendo contabilizados.

PEDRA DESLIZA E ASSUSTA MORADORES

O deslizamento de uma pedra no bairro Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado deixou os moradores preocupados. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (17), durante as fortes chuvas que provocaram uma enchente no município. Nenhum imóvel foi atingido, mas cinco famílias estão em estado de alerta.

A gari Kelly Silveira, de 34 anos, viu o momento em que a pedra rolou. Não dava para ver o tamanho dela, pois estava com muita fumaça. Eu estava no meu terraço vendo a enchente levando as coisas. Eu ouvi um estrondo e ela desceu deslizando. Se ela desce quicando ela teria atingido as casas e quando ela bateu aqui em baixo ela lascou e deu aquele barulho, muita gente achou que era trovoada, contou.

O imóvel onde mora a dona de casa Luíza Pereira, 58, fica embaixo da pedra. Ela faz parte de uma das famílias que foi notificada. Está sendo horrível, entrego tudo nas mãos de Deus, faço as minhas orações e tomo os remédios para dormir porque não durmo tranquila. A Defesa Civil esteve aqui e disse que se mais pedras rolarem a minha casa vai ser atingida primeiro. Se chover vou ter que sair de casa. Estou com medo, disse.

DOAÇÕES

Um centro de operações foi montado na sede do Centro de Referência e Assistência Social (Cras). As doações serão recebidas e passarão por uma triagem para distribuir para as famílias mais prejudicadas.

Apesar do grande volume de doações recebidas até o momento, a prefeitura ainda pede a doação de alguns itens como colchões, água mineral, roupas de cama e material de limpeza.