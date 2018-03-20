Aulas nas escolas serão retomadas em Rio Novo do Sul

As aulas da rede municipal de ensino em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, serão retomadas nesta terça-feira (19). As aulas foram suspensas nesta segunda-feira (19) por conta da limpeza das unidades, após a enchente que castigou o município no último sábado (17). Apenas uma unidade vai permanecer fechada, pois ainda se encontra sem condições de uso.
Das 12 escolas do município, quatro foram inundadas. Uma no interior e três na sede da cidade. Segundo a secretária de Educação, Marlene Decoté, apenas o Centro Educacional Infantil Joaquina Nogueira, no Centro, permanecerá fechado. Ainda tem muita lama no pátio. A escola passará por uma boa limpeza, contou.
SITUAÇÃO DA CIDADE
Dez mil pessoas foram prejudicadas com a enchente que atingiu Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, no último sábado (17). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, 600 pessoas estão desalojadas, seis desabrigadas e uma pessoa ficou ferida. Procurado, o prefeito Thiago Fiório disse que ninguém se feriu na enchente.
O rio ficou mais de cinco metros acima do normal. As famílias mais prejudicadas ficam na sede da cidade. Os moradores e comerciantes ainda avaliam os prejuízos e um decreto de emergência está sendo elaborado pelo município.
Nesta segunda-feira (19), máquinas, caminhões, carros-pipa e várias pessoas estavam empenhados para fazer a limpeza das ruas que ficaram cheias de lama, após o nível do rio abaixar. O prefeito Thiago Fiório explicou que os prejuízos ainda estão sendo contabilizados.
PEDRA DESLIZA E ASSUSTA MORADORES
O deslizamento de uma pedra no bairro Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado deixou os moradores preocupados. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (17), durante as fortes chuvas que provocaram uma enchente no município. Nenhum imóvel foi atingido, mas cinco famílias estão em estado de alerta.
A gari Kelly Silveira, de 34 anos, viu o momento em que a pedra rolou. Não dava para ver o tamanho dela, pois estava com muita fumaça. Eu estava no meu terraço vendo a enchente levando as coisas. Eu ouvi um estrondo e ela desceu deslizando. Se ela desce quicando ela teria atingido as casas e quando ela bateu aqui em baixo ela lascou e deu aquele barulho, muita gente achou que era trovoada, contou.
O imóvel onde mora a dona de casa Luíza Pereira, 58, fica embaixo da pedra. Ela faz parte de uma das famílias que foi notificada. Está sendo horrível, entrego tudo nas mãos de Deus, faço as minhas orações e tomo os remédios para dormir porque não durmo tranquila. A Defesa Civil esteve aqui e disse que se mais pedras rolarem a minha casa vai ser atingida primeiro. Se chover vou ter que sair de casa. Estou com medo, disse.
DOAÇÕES
Um centro de operações foi montado na sede do Centro de Referência e Assistência Social (Cras). As doações serão recebidas e passarão por uma triagem para distribuir para as famílias mais prejudicadas.
Apesar do grande volume de doações recebidas até o momento, a prefeitura ainda pede a doação de alguns itens como colchões, água mineral, roupas de cama e material de limpeza.
A coordenadora do Cras, Grete dos Santos, disse que mais de 100 voluntários ajudam na triagem e distribuição de doações e na limpeza das ruas. As famílias largaram suas casas e vieram ajudar aqueles que perderam mais do que eles. Isso é muito bonito, contou.