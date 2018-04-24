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Cachoeiro

Asfalto cede e 'engole' estudante em porta de shopping no ES

Mãe presenciou o acidente e alerta para os riscos que o trecho oferece

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:39
Estudante fica ferida após ser engolida por buraco em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Uma estudante de 27 anos foi "engolida" quando o asfalto cedeu, na tarde desta segunda-feira (23), na Rodovia Francisco Lacerda de Aguiar, uma das mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim. O local foi sinalizado para evitar novos acidentes.
Jéssica Andreão seguia com a mãe para um shopping, por volta das 16h, quando o acidente aconteceu. Eu estava chegando aqui no shopping e, quando saí do carro, que eu dei o primeiro passo, tinha um asfalto que cedeu e eu caí no buraco, contou.
Foi um susto, principalmente para a mãe dela, a dona de casa Fátima Andreão. Poderia acontecer com mais gente. Um ônibus, um carro, uma moto. Ou poderia ser uma grávida também. Isso já aconteceu mais vezes. Já eram para terem tomado uma providência, não é?", disparou. Após o acidente, Jéssica foi encaminhada para um Pronto Atendimento com queixa de fortes dores nas pernas.
Além do buraco ser profundo, o asfalto ao redor está todo oco, sem sustentação. "Por cima do buraco é perceptível que o asfalto foi remendado, mas parece estar cedendo também. Tem desnível e rachaduras no asfalto aparentemente. Agora o que preocupa é que o local é parada de ônibus, um veículo mais pesado", contou Jéssica.
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Obras apenas informou, por meio de nota, que uma equipe esteve no local para identificar a causa do problema e realizar o serviço de reparo. 
 
 

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