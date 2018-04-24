Asfalto cede e 'engole' estudante em porta de shopping no ES

Estudante fica ferida após ser engolida por buraco em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Uma estudante de 27 anos foi "engolida" quando o asfalto cedeu, na tarde desta segunda-feira (23), na Rodovia Francisco Lacerda de Aguiar, uma das mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim. O local foi sinalizado para evitar novos acidentes.

Jéssica Andreão seguia com a mãe para um shopping, por volta das 16h, quando o acidente aconteceu. Eu estava chegando aqui no shopping e, quando saí do carro, que eu dei o primeiro passo, tinha um asfalto que cedeu e eu caí no buraco, contou.

Foi um susto, principalmente para a mãe dela, a dona de casa Fátima Andreão. Poderia acontecer com mais gente. Um ônibus, um carro, uma moto. Ou poderia ser uma grávida também. Isso já aconteceu mais vezes. Já eram para terem tomado uma providência, não é?", disparou. Após o acidente, Jéssica foi encaminhada para um Pronto Atendimento com queixa de fortes dores nas pernas.

Além do buraco ser profundo, o asfalto ao redor está todo oco, sem sustentação. "Por cima do buraco é perceptível que o asfalto foi remendado, mas parece estar cedendo também. Tem desnível e rachaduras no asfalto aparentemente. Agora o que preocupa é que o local é parada de ônibus, um veículo mais pesado", contou Jéssica.

Acionada pela reportagem, a Secretaria de Obras apenas informou, por meio de nota, que uma equipe esteve no local para identificar a causa do problema e realizar o serviço de reparo.



