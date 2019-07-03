Artista esquece vela acesa e fogo destrói apartamento em Cachoeiro

Uma madrugada de susto no condomínio Átila Vivacqua, no bairro Independência, em, no Sul do Estado. Um incêndio, que demorou cerca de duas horas, destruiu o apartamento do artista Rudson Costa.

O fogo começou a partir de uma vela que ficou acesa em cima de uma estante de madeira e se alastrou por praticamente todo o apartamento e assustou a vizinhança.

Segundo o coordenador da, coronel Inácio Darós, a estrutura não ficou comprometida. "Podemos dizer que é um risco controlado, porque é só uma parte do teto que precisa ser recuperado e a parte elétrica."

Darós ressaltou ainda que o agravante do incêndio foi o material que tinha dentro do apartamento. "O proprietário é artista plástico e tinha muitas latas de tintas e produtos inflamáveis que ajudaram o fogo a se espalhar ainda mais."