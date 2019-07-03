Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Artista esquece vela acesa e fogo destrói apartamento em Cachoeiro
Incêndio

Artista esquece vela acesa e fogo destrói apartamento em Cachoeiro

Um incêndio que demorou cerca de duas horas, destruiu o apartamento do artista Rudson Costa.

Publicado em 

03 jul 2019 às 13:19

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 13:19

Incêndio destrói apartamento em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Uma madrugada de susto no condomínio Átila Vivacqua, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um incêndio, que demorou cerca de duas horas, destruiu o apartamento do artista Rudson Costa. 
O fogo começou a partir de uma vela que ficou acesa em cima de uma estante de madeira e se alastrou por praticamente todo o apartamento e assustou a vizinhança.
Artista esquece vela acesa e fogo destrói apartamento em Cachoeiro
Segundo o coordenador da Defesa Civil, coronel Inácio Darós, a estrutura não ficou comprometida. "Podemos dizer que é um risco controlado, porque é só uma parte do teto que precisa ser recuperado e a parte elétrica."
Darós ressaltou ainda que o agravante do incêndio foi o material que tinha dentro do apartamento. "O proprietário é artista plástico e tinha muitas latas de tintas e produtos inflamáveis que ajudaram o fogo a se espalhar ainda mais."
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados