Aposentado é preso por abusar sexualmente de enteada em Castelo

Um aposentado de 56 anos foi preso após abusar sexualmente de sua enteada, uma adolescente de 13 anos, em Castelo, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (12). Ele confessou o crime e ainda disse que os abusos aconteciam há pelo menos um ano. Agora a polícia vai investigar a mãe da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o pai da menina procurar a Polícia Militar e o Conselho Tutelar informando que suspeitava que sua filha sofria abusos. Ao chegar na delegacia, o suspeito confessou o crime e alegou que abusou de sua enteada nesta quinta-feira e também em outras ocasiões.
O aposentado mora com a mãe da vítima, uma faxineira de 32 anos, há oito anos. O suspeito disse que os abusos acontecem há pelo menos um ano. E a vítima e outras testemunhas confirmaram que a mãe da menina sabia dos abusos. Ela também vai ser investigada, contou o delegado Marcelo Ramos.
O aposentado foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi encaminhada para exames no Serviço Médico Legal e será acompanhada pelo Conselho Tutelar.
