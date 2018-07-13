Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Aposentado é preso por abusar sexualmente de enteada em Castelo

Os abusos aconteciam há pelo menos um ano
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 15:21

Delegacia de Castelo investiga o caso Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online
Um aposentado de 56 anos foi preso após abusar sexualmente de sua enteada, uma adolescente de 13 anos, em Castelo, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (12). Ele confessou o crime e ainda disse que os abusos aconteciam há pelo menos um ano. Agora a polícia vai investigar a mãe da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o pai da menina procurar a Polícia Militar e o Conselho Tutelar informando que suspeitava que sua filha sofria abusos. Ao chegar na delegacia, o suspeito confessou o crime e alegou que abusou de sua enteada nesta quinta-feira e também em outras ocasiões.
O aposentado mora com a mãe da vítima, uma faxineira de 32 anos, há oito anos. O suspeito disse que os abusos acontecem há pelo menos um ano. E a vítima e outras testemunhas confirmaram que a mãe da menina sabia dos abusos. Ela também vai ser investigada, contou o delegado Marcelo Ramos.
O aposentado foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi encaminhada para exames no Serviço Médico Legal e será acompanhada pelo Conselho Tutelar.
Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados