Após ver drama de produtor de Castelo, agricultor quer doar gado

Novilhas morrem ao cair de precipício Crédito: Reprodução

Depois de se comover com a história trágica de um produtor do interior de Castelo, no Sul do Estado, que perdeu 29 novilhas que caíram de um precipício, um agricultor de Bom Jesus do Norte quer doar uma cabeça de gado para ele. A atitude, para Antônio Carlos Quintão, é pequena, mas pode ser o primeiro passo de uma corrente de solidariedade.

Na manhã desta quinta-feira (02), o produtor Geovani Dorigueto, perdeu vinte e nove novilhas em Barra Alegre, interior de Castelo, no Sul do Estado. Os animais estavam no pasto, mas caminharam até uma laje de pedra, escorregaram e caíram de um penhasco, num efeito manada. O proprietário havia comprado e levado os animais até o curral no dia anterior.

Vi aquela história e achei muito triste. Nem sei quem é ele é, mas me coloco no lugar da pessoa. Imagina se fosse com a gente e alguém desse o primeiro passo? Podemos fazer uma corrente, me considerem como o primeiro elo. Vamos ajudar, juntos podemos muito mais, afirma Antônio Carlos Quintão.

A propriedade de Antônio Carlos Quintão fica em Palmeiras, interior de Bom Jesus do Norte. Fiquei pensando em quantas vezes perdi boi em barranco. Isso é muito triste e fizemos cerca. Sei que um só faz pouca diferença, mas a nossa parte a gente faz, revela Quintão.