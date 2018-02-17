Após suspeita de intoxicação, escola afasta merendeira e retoma aulas

As aulas na Escola Municipal Padre Anchieta, em Anchieta onde pelo menos 30 crianças foram internadas com sintomas de intoxicação alimentar serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira (19). O estado de saúde de sete crianças era mais delicado e elas só foram liberadas no início da tarde deste sábado (17).
Por meio de nota ainda desta sexta-feira a prefeitura informou que aproximadamente 120 crianças merendaram na escola (feijão, carne moída e arroz), porém apenas 27 apresentaram os sintomas. Desse total, 14 foram atendidas no pronto atendimento e 13 no Hospital do Mepes. Nenhuma criança precisou ser transferida. Algumas já foram liberadas durante a noite/madrugada, outras permanecem em observação.
Sete crianças só foram liberadas depois de 12h com a liberação dos exames. Tamires Gusmão é mãe de um alunos, ela contou que ele começou a passar mal ao chegar em casa e que teria comido arroz, feijão, batata palha e macarrão. Quando eu fui buscar ele já tinham umas crianças vomitando e quando ele chegou em casa, tinha uns cinco minutos ele começou a passar mal, a vomitar, com muita dor no estômago, chorando muito de dor, contou.
O filho de Tamires só teve alta na manhã deste sábado. No resultado de exame falou que não deu nada, só deram alta ele e mandaram ele embora. Espero que isso não aconteça mais, e se uma dessa crianças tivessem vindo a óbito? A gente não poderia fazer nada. Deixei uma menina de três meses em casa para ficar no hospital com ele, porque ele passou mal, desabafou.
A secretária de educação Janinha Gerke de Jesus informou por redes sociais que tomou algumas providencias em relação ao ocorrido, entre elas a substituição da merendeira. Estamos aguardando resultado das amostras coletadas. Afastei a merendeira e coloquei outra no lugar, comprei água mineral suficiente para segunda-feira. Aula normal, informou.
O gerente de comunicação Flávio Simões explicou os motivos do afastamento da merendeira. Queremos eliminar todas as possibilidades de erro, ela não foi considerada culpada pelo que aconteceu, disse.
O conselho da merenda se reúne neste sábado e emitirá nota e os pais se reúnem na próxima segunda-feira (19).
OUTRO LADO
A prefeitura de Anchieta divulgou uma nova nota neste sábado e além de ter lamentado o ocorrido disse que a água da escola vai ser analisada pela Cesan.
Confira a nota na íntegra:
Por meio de nota a prefeitura de Anchieta informou que as 27 crianças que apresentaram indisposição intestinal na noite desta sexta-feira (16) foram liberadas para retornarem as suas casas. Por volta de 12h deste sábado chegaram os resultados dos exames laboratoriais que felizmente não acusaram nada de grave. De posse desses exames, o médico que estava de plantão começou a liberar as sete crianças que ainda permaneceram em observação. As outras já haviam sido liberadas. A determinação do prefeito para investigação do que pode rer gerado toda essa situação continua. Os alimentos servidos no dia de ontem já foram analisados, com presença do Conselho de Alimentação Escolar, nutricionista e vigilância sanitária, e foi constatado que estavam em perfeitas condições de consumo. A prefeitura aguarda agora a analise da água coletada pela Cesan durante toda a noite de ontem e ate a tarde de hoje. Quando a última criança foi liberada a prefeitura esteve presente dando apoio todo o apoio às famílias. Lamentamos o ocorrido.