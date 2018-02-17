Após suspeita de intoxicação, escola afasta merendeira e retoma aulas

Escola Municipal Padre Anchieta, em Anchieta Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

As aulas na Escola Municipal Padre Anchieta, em Anchieta onde pelo menos 30 crianças foram internadas com sintomas de intoxicação alimentar serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira (19). O estado de saúde de sete crianças era mais delicado e elas só foram liberadas no início da tarde deste sábado (17).

Por meio de nota ainda desta sexta-feira a prefeitura informou que aproximadamente 120 crianças merendaram na escola (feijão, carne moída e arroz), porém apenas 27 apresentaram os sintomas. Desse total, 14 foram atendidas no pronto atendimento e 13 no Hospital do Mepes. Nenhuma criança precisou ser transferida. Algumas já foram liberadas durante a noite/madrugada, outras permanecem em observação.

Sete crianças só foram liberadas depois de 12h com a liberação dos exames. Tamires Gusmão é mãe de um alunos, ela contou que ele começou a passar mal ao chegar em casa e que teria comido arroz, feijão, batata palha e macarrão. Quando eu fui buscar ele já tinham umas crianças vomitando e quando ele chegou em casa, tinha uns cinco minutos ele começou a passar mal, a vomitar, com muita dor no estômago, chorando muito de dor, contou.

O filho de Tamires só teve alta na manhã deste sábado. No resultado de exame falou que não deu nada, só deram alta ele e mandaram ele embora. Espero que isso não aconteça mais, e se uma dessa crianças tivessem vindo a óbito? A gente não poderia fazer nada. Deixei uma menina de três meses em casa para ficar no hospital com ele, porque ele passou mal, desabafou.

A secretária de educação Janinha Gerke de Jesus informou por redes sociais que tomou algumas providencias em relação ao ocorrido, entre elas a substituição da merendeira. Estamos aguardando resultado das amostras coletadas. Afastei a merendeira e coloquei outra no lugar, comprei água mineral suficiente para segunda-feira. Aula normal, informou.

O gerente de comunicação Flávio Simões explicou os motivos do afastamento da merendeira. Queremos eliminar todas as possibilidades de erro, ela não foi considerada culpada pelo que aconteceu, disse.

O conselho da merenda se reúne neste sábado e emitirá nota e os pais se reúnem na próxima segunda-feira (19).

OUTRO LADO

A prefeitura de Anchieta divulgou uma nova nota neste sábado e além de ter lamentado o ocorrido disse que a água da escola vai ser analisada pela Cesan.

Confira a nota na íntegra: