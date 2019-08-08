Após denúncia, homem é detido e PM apreende arma de caça no ES

PM Ambiental faz apreensão de arma usada para caça em Apiacá Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental

Um homem foi detido após uma equipe da Polícia Ambiental de Guaçuí receber uma denúncia de caça e posse irregular de arma, na localidade de Alto Santa Fé, na zona rural de Apiacá, nesta quarta-feira (07).

Na residência do homem, de 69 anos, foram encontrados uma espingarda calibre 36; uma munição intacta calibre 36; um apito pio; um polvorim vazio, que é usado para carregar pólvora; e um recipiente de plástico com aproximadamente 50 esferas e duas barras de chumbo.

O homem disse não possuir registro da arma. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Bom Jesus do Norte, juntamente com os materiais apreendidos.