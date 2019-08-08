Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apiacá

Após denúncia, homem é detido e PM apreende arma de caça no ES

Ele conduzido à Delegacia de Bom Jesus do Norte, juntamente com os materiais apreendidos.

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:11

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:11
PM Ambiental faz apreensão de arma usada para caça em Apiacá Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental
Um homem foi detido após uma equipe da Polícia Ambiental de Guaçuí receber uma denúncia de caça e posse irregular de arma, na localidade de Alto Santa Fé, na zona rural de Apiacá, nesta quarta-feira (07).
Na residência do homem, de 69 anos, foram encontrados uma espingarda calibre 36; uma munição intacta calibre 36; um apito pio; um polvorim vazio, que é usado para carregar pólvora; e um recipiente de plástico com aproximadamente 50 esferas e duas barras de chumbo.
O homem disse não possuir registro da arma. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Bom Jesus do Norte, juntamente com os materiais apreendidos.
A Polícia Ambiental reforça a importância da população denunciar os crimes ambientais pelo telefone 181.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados