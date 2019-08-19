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Saúde

Após câncer, mulher vive drama para conseguir cirurgia de mama em Cachoeiro

Pela segunda vez, dona de casa teve a cirurgia de reconstrução de mama cancelada por falta de material

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 13:22
Isabel Farias venceu o câncer, mas agora vive drama pela cirurgia de reconstrução de mama Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
A dona de casa Isabel Farias venceu o câncer de mama, mas, agora, o drama vivido por ela é outro: o da cirurgia de reconstrução de mama. Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ela teve a cirurgia desmarcada pela segunda vez pela falta de prótese.
A lei garante que pacientes como a Isabel consigam pelo Sistema Único de Saúde a cirurgia de reconstrução da mama. Porém, na semana passada, mesmo com os exames pré-operatórios para a cirurgia, o procedimento foi novamente cancelado. “Me olhava no espelho careca, faltando um seio. Isso é terrível para uma mulher,  não importa a idade. Quero me olhar no espelho e me ver bem”, revela a dona de casa.
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O procedimento seria feito na última quarta, no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci). Izabel foi autorizada pelo médico para receber uma prótese de mama desde janeiro deste ano.
A família também vive o drama da dona de casa, que agora não sabe quando a sonhada cirurgia vai acontecer. “A gente fica apreensivo, pois ela precisa e é um direito que o governo federal dá a ela, pelo SUS, e fica esse jogo de empurra. Quero saber até quando ela vai ficar esperando”, disse o marido Robson Vieira.
Outro lado
Acionado, o hospital informou que fez uma nova solicitação de compra da prótese e a previsão é de que o material chegue até sexta-feira (23). Assim que chegar, o hospital vai fazer contato com a dona Izabel para agendar a cirurgia.

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