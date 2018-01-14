Após banhista morrer afogado, cachoeira é interditada no ES

Após o caso de afogamento do banhista Jesiel Araújo Silva, de 33 anos, que morreu na tarde deste sábado (13), na Cachoeira do Caiado, interior de Vargem Alta, o local foi interditado pela Defesa Civil do município. Segundo o órgão é preciso conter uma área de grande risco, para evitar acidentes.

O local, segundo o coordenador da Defesa Civil, Samuel de Oliveira Gonçalves, foi interditado por volta das 23h30, para que sejam tomadas as medidas de segurança. A cachoeira já havia sido interditada parcialmente, pois existe um buraco, uma ruptura na barragem. Há cerca de dois meses uma criança quase foi sugada, se o pai não segura, ela tinha passado, contou.

Gonçalves explica que na época foram colocadas faixas para que não tomassem banho naquele ponto de ruptura, por conta da grande profundidade. Solicitei uma barreira de concreto do lado de dentro dessa barragem para que isso não acontecesse, diz.

Nesta segunda-feira (14), segundo o coordenador, ele se reúne com o prefeito para discutir a desinterdição. Uma das soluções, aponta, seria colocar casqueiros nos primeiros metros e recobrir com areia para diminuir a profundidade no ponto perigoso.