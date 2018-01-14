Após banhista morrer afogado, cachoeira é interditada no ES

Após o caso de afogamento do banhista Jesiel Araújo Silva, de 33 anos, que morreu na tarde deste sábado (13), na Cachoeira do Caiado, interior de Vargem Alta, o local foi interditado pela Defesa Civil do município. Segundo o órgão é preciso conter uma área de grande risco, para evitar acidentes.
O local, segundo o coordenador da Defesa Civil, Samuel de Oliveira Gonçalves, foi interditado por volta das 23h30, para que sejam tomadas as medidas de segurança. A cachoeira já havia sido interditada parcialmente, pois existe um buraco, uma ruptura na barragem. Há cerca de dois meses uma criança quase foi sugada, se o pai não segura, ela tinha passado, contou.
Gonçalves explica que na época foram colocadas faixas para que não tomassem banho naquele ponto de ruptura, por conta da grande profundidade. Solicitei uma barreira de concreto do lado de dentro dessa barragem para que isso não acontecesse, diz.
Nesta segunda-feira (14), segundo o coordenador, ele se reúne com o prefeito para discutir a desinterdição. Uma das soluções, aponta, seria colocar casqueiros nos primeiros metros e recobrir com areia para diminuir a profundidade no ponto perigoso.
A Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta e há pouco tempo foi aberta ao público para visitação aos finais de semana.