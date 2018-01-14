Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo!

Após banhista morrer afogado, cachoeira é interditada no ES

Segundo o órgão é preciso conter uma área de grande risco para evitar mais acidentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 19:33

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 19:33

Após o caso de afogamento do banhista Jesiel Araújo Silva, de 33 anos, que morreu na tarde deste sábado (13), na Cachoeira do Caiado, interior de Vargem Alta, o local foi interditado pela Defesa Civil do município. Segundo o órgão é preciso conter uma área de grande risco, para evitar acidentes.
O local, segundo o coordenador da Defesa Civil, Samuel de Oliveira Gonçalves, foi interditado por volta das 23h30, para que sejam tomadas as medidas de segurança. A cachoeira já havia sido interditada parcialmente, pois existe um buraco, uma ruptura na barragem. Há cerca de dois meses uma criança quase foi sugada, se o pai não segura, ela tinha passado, contou.
Gonçalves explica que na época foram colocadas faixas para que não tomassem banho naquele ponto de ruptura, por conta da grande profundidade. Solicitei uma barreira de concreto do lado de dentro dessa barragem para que isso não acontecesse, diz.
Nesta segunda-feira (14), segundo o coordenador, ele se reúne com o prefeito para discutir a desinterdição. Uma das soluções, aponta, seria colocar casqueiros nos primeiros metros e recobrir com areia para diminuir a profundidade no ponto perigoso.
A Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta e há pouco tempo foi aberta ao público para visitação aos finais de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados