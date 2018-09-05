Após 11 anos, MP denuncia grupo por fraudes em licitações no ES

Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) por terem contratado duas empresas com processo de licitações irregulares para serviços públicos da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As obras eram para os bairros Coramara, Gilson Carone e Valão.
O caso foi denunciado em 2007, quando a promotoria se baseou em uma investigação da Polícia Federal a partir da Operação João de Barro. A ação, que começou em Minas Gerais, tinha como alvo investigar fraudes relatadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), envolvendo 119 prefeituras, entre elas a de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o MPF, um dos contratos assinados seria para obras nos córregos dos bairros Coramara e Gilson Carone. Já o outro contrato, que foi aditivado duas vezes, seria para obras no córrego do bairro Valão.
Foram denunciados: Marta Saviatto (ex-procuradora-geral), Vagner Antônio de Souza (ex-procurador-geral), Luciano André Lugon (engenheiro e fiscal dos contratos), Jansler Bonicenha Aride (ex-secretário de Obras), Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior (ex-procurador-adjunto), Eliane Mattedi Regiane (representante da empresa Araguaia), Glauber Borges Valadão (ex-secretário de Governo) e Nilton José de Andrade (ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão).
A investigação concluiu que a execução dos contratos firmados com a Construtora e Incorporadora Araguaia e com a Santos Mota Engenharia registrou sobrepreço, medições em excesso e sem justificativa técnica, causando um prejuízo de R$ 245.980,75.
A pena por dispensar ou não realizar licitação, fora das hipóteses previstas na lei, é de detenção de três a cinco anos, mais multa. Já por trazer em prejuízo a Fazenda Pública, licitação instaurada tornando mais onerosa e execução do contrato, a pena de é de três a seis anos, além de multa.
OPERAÇÃO
Os contratos foram firmados a partir de convênio firmado entre a União e o município no valor de R$ 1,8 milhão. Em dezembro de 2006, o então prefeito de Cachoeiro de Itapemirim assinou decreto declarando situação emergencial por conta de inundações causadas pela chuva, o que foi homologado pelo governo estadual em 31 de janeiro de 2007.
No dia 6 de fevereiro de 2007, o secretário de Governo à época, Glauber Borges Valadão, expediu memorando solicitando a contratação emergencial das empresas Santos Mota Engenharia e Construtora e Incorporadora Araguaia.
Em seguida, Vagner Antônio de Souza, que era procurador-geral do município, emitiu parecer jurídico autorizando a contratação das referidas empresas por meio de dispensa de licitação, com fundamento na situação de emergência, embora o convênio entre a União e o município tivesse sido firmado há quase dois anos.
Houve um lapso temporal de 119 dias entre a data do decreto de emergência e a data das contratações. Assim, as empresas teriam apenas 61 dias para a conclusão das obras, a fim de que fosse observado o prazo de 180 dias previsto na Lei de Licitações. No entanto, os contratos foram assinados em abril de 2007, estipulando prazo 80 dias para a execução dos serviços.
Além disso, ficou demonstrado na investigação que os elementos técnicos necessários para a contratação dos serviços que seriam realizados em um dos contratos estavam disponíveis desde julho de 2006.
Os denunciados foram procurados pela reportagem, que não obteve retorno até a publicação da matéria.