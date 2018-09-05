Após 11 anos, MP denuncia grupo por fraudes em licitações no ES

Sede da prefeitura de Cachoeiro Crédito: Divulgação

Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) por terem contratado duas empresas com processo de licitações irregulares para serviços públicos da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. As obras eram para os bairros Coramara, Gilson Carone e Valão.

O caso foi denunciado em 2007, quando a promotoria se baseou em uma investigação da Polícia Federal a partir da Operação João de Barro. A ação, que começou em Minas Gerais, tinha como alvo investigar fraudes relatadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), envolvendo 119 prefeituras, entre elas a de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o MPF , um dos contratos assinados seria para obras nos córregos dos bairros Coramara e Gilson Carone. Já o outro contrato, que foi aditivado duas vezes, seria para obras no córrego do bairro Valão.

Foram denunciados: Marta Saviatto (ex-procuradora-geral), Vagner Antônio de Souza (ex-procurador-geral), Luciano André Lugon (engenheiro e fiscal dos contratos), Jansler Bonicenha Aride (ex-secretário de Obras), Luiz Carlos Zanon da Silva Júnior (ex-procurador-adjunto), Eliane Mattedi Regiane (representante da empresa Araguaia), Glauber Borges Valadão (ex-secretário de Governo) e Nilton José de Andrade (ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão).

A investigação concluiu que a execução dos contratos firmados com a Construtora e Incorporadora Araguaia e com a Santos Mota Engenharia registrou sobrepreço, medições em excesso e sem justificativa técnica, causando um prejuízo de R$ 245.980,75.

A pena por dispensar ou não realizar licitação, fora das hipóteses previstas na lei, é de detenção de três a cinco anos, mais multa. Já por trazer em prejuízo a Fazenda Pública, licitação instaurada tornando mais onerosa e execução do contrato, a pena de é de três a seis anos, além de multa.

OPERAÇÃO

Os contratos foram firmados a partir de convênio firmado entre a União e o município no valor de R$ 1,8 milhão. Em dezembro de 2006, o então prefeito de Cachoeiro de Itapemirim assinou decreto declarando situação emergencial por conta de inundações causadas pela chuva, o que foi homologado pelo governo estadual em 31 de janeiro de 2007.

No dia 6 de fevereiro de 2007, o secretário de Governo à época, Glauber Borges Valadão, expediu memorando solicitando a contratação emergencial das empresas Santos Mota Engenharia e Construtora e Incorporadora Araguaia.

Em seguida, Vagner Antônio de Souza, que era procurador-geral do município, emitiu parecer jurídico autorizando a contratação das referidas empresas por meio de dispensa de licitação, com fundamento na situação de emergência, embora o convênio entre a União e o município tivesse sido firmado há quase dois anos.

Houve um lapso temporal de 119 dias entre a data do decreto de emergência e a data das contratações. Assim, as empresas teriam apenas 61 dias para a conclusão das obras, a fim de que fosse observado o prazo de 180 dias previsto na Lei de Licitações. No entanto, os contratos foram assinados em abril de 2007, estipulando prazo 80 dias para a execução dos serviços.

Além disso, ficou demonstrado na investigação que os elementos técnicos necessários para a contratação dos serviços que seriam realizados em um dos contratos estavam disponíveis desde julho de 2006.