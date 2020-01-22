Anchieta investiga caso suspeito de H1N1

Mulher é transferida de helicóptero de Anchieta Crédito: Divulgação/Notaer

Vitória com suspeita do vírus H1N1. Ela foi levada nesta quarta-feira (22) pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Uma mulher de 50 anos foi transferida do município de Anchieta , Litoral Sul do Estado, para unidade de saúde na Grandecom suspeita do vírus H1N1. Ela foi levada nesta quarta-feira (22) pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Segundo a gerente de vigilância em saúde de Anchieta, Josiane dos Santos, a mulher é moradora do bairro Inhaúma. O hospital contactou o município informando o caso suspeito dessa paciente. Ela foi transferida para um hospital referência na Grande Vitória e o caso ainda não foi confirmado. Os familiares e os profissionais que tiveram contato com ela já estão sendo cuidados e observados pela vigilância epidemiológica, informou a gerente.

Mulher estava no hospital Mepes de Anchieta há dois dias Crédito: Divulgação/Notaer

Ainda de acordo com o município, a mulher estava no hospital Mepes de Anchieta há dois dias. Não há nenhum outro caso da doença na cidade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o caso ainda está em investigação. Disse que este ano, até a terceira semana epidemiológica, foram registrados dois casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Estado, sendo um por influenza A (H3N2) e um por influenza B.