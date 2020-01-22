Anchieta investiga caso suspeito de H1N1

Uma mulher de 50 anos foi transferida do município de Anchieta, Litoral Sul do Estado, para unidade de saúde na Grande Vitória com suspeita do vírus H1N1. Ela foi levada nesta quarta-feira (22) pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Segundo a gerente de vigilância em saúde de Anchieta, Josiane dos Santos, a mulher é moradora do bairro Inhaúma. O hospital contactou o município informando o caso suspeito dessa paciente. Ela foi transferida para um hospital referência na Grande Vitória e o caso ainda não foi confirmado. Os familiares e os profissionais que tiveram contato com ela já estão sendo cuidados e observados pela vigilância epidemiológica, informou a gerente.
Ainda de acordo com o município, a mulher estava no hospital Mepes de Anchieta há dois dias. Não há nenhum outro caso da doença na cidade.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o caso ainda está em investigação. Disse que este ano, até a terceira semana epidemiológica, foram registrados dois casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Estado, sendo um por influenza A (H3N2) e um por influenza B.
Em 2019, foram registrados 186 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Estado, sendo 60 casos influenza A (H3N2), 112 casos influenza A ( H1N1) e 14 por influenza B. No total, 28 óbitos foram confirmados, sendo 06 óbitos por influenza A (H3N2), 19 por influenza A (H1N1) e 03 por influenza B.