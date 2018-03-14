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Em Anchieta

Análise aponta bactéria em merenda de alunos que passaram mal no ES

A bactéria do tipo 'staphylococcus' é a causa provável da diarreia e vômito, sintomas apresentados pelo estudantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 15:44

Publicado em 14 de Março de 2018 às 15:44

Escola Municipal Padre Anchieta, em Anchieta Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
A prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul, divulgou o que pode ter levado 27 crianças da Escola Novo Horizonte a passarem mal após comerem a merenda no dia 16 de fevereiro deste ano. A bactéria do tipo staphylococcus foi encontrada na merenda dos estudantes. Ela é a causa provável da diarreia e vômito, sintomas apresentados pelo alunos. Alguns deles chegaram a passar a noite no hospital.
No dia do ocorrido, segundo a prefeitura, 120 alunos consumiram a merenda escolar - arroz, feijão e carne moída. 14 crianças foram atendidas no pronto atendimento e outras 13 no Hospital e Maternidade Anchieta, com sintomas de vômito e diarreia. Segundo a prefeitura, a comida servida não apresentava irregularidades. Uma amostra da água também foi colhida para testes de qualidade.
BACTÉRIA PODE CAUSAR MORTE
O gastroenterologista Gedião Seraphim disse que é comum encontrar esta bactéria do tipo staphylococcus no corpo humano e em qualquer superfície, mas se for contraída em ambiente hospitalar, ela pode levar a morte. Ela ainda pode ser encontrada em alimentos congelados e pode causar gastroenterite.
É uma bactéria que existe em qualquer lugar e o contato é de pessoa para pessoa. Alguns pacientes tem na peleessa bactéria, às vezes em uma lesão na pele. É muito agressiva e, em alguns casos, de tratamento difícil. Em alguns casos pode levar até a morte, caso seja o staphylococcus contraído em ambiente hospitalar, pois é muito resistente, explicou Seraphim.
O gastroenterologista ainda deu dicas para evitar ser contaminado pela doença. Lavar as mãos, tentar manter as mãos sempre limpas. Mas não é para ficar paranoico, finalizou.

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