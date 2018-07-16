Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Amigos se reúnem para limpar trecho de ferrovia desativada em Mimoso
Conservação

Amigos se reúnem para limpar trecho de ferrovia desativada em Mimoso

O trabalho começou há cerca de um ano e meio, pois na ferrovia parou de passar o trem da FCA, responsável pela utilização do trecho

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 15:59
Amigos se reúnem para limpar ferrovia em Mimoso do Sul Crédito: José Roberto Duarte/Tv Gazeta Sul
Um grupo de dez amigos de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, se reúne todos os domingos para fazer a limpeza dos trilhos de trem que passam pela cidade. Eles já limparam mais de 10 km de trilhos. O objetivo é preservar o patrimônio publico ferroviário. O trabalho começou há cerca de um ano e meio, pois na ferrovia parou de passar o trem da FCA, responsável pela utilização do trecho.
A intenção dos amigos é que, no futuro, o trilho possa ser usado como forma de turismo, para que as pessoas trafeguem para outras cidades dentro de uma locomotiva. O comerciante André Mendes chegou a construir uma locomotiva, e colocou para funcionar dentro da linha férrea, mas foi obrigado a retirar a máquina dos trilhos.
O destino do grupo neste domingo foi a localidade de Inhaúma. Com um minitrem feito de sucata e motor de motocicleta, os amigos seguiram pelos trilhos. Pra gente se deslocar de lá até aqui fica difícil. Então a gente montou po trem com a ideia de chegar no ponto o mais rápido possível com ele. Essa iniciativa seria mesmo para preservação. Mas é difícil o contato com a empresa (FCA). Só agora estou começando a ter um contato maior lá dentro, contou André.
Os amigos conseguiram fazer a limpeza de mais de 10 quilômetros de trilhos, tudo com pás, enxadas, foice, roçadeira e claro, muito força de vontade. Vale muito a pena, além da gente trabalhar um pouquinho agora, futuramente a gente vai ter um passeio gostoso , disse.
O aposentado Geraldo Gomes Venturini mora às margens da linha férrea desde 1959 e fica triste com o abandono da ferrovia. É um motivo de muita tristeza. Me sinto muito triste de ver isso aí", lamentou.
Mas se depender do grupo, essa história não vai se perder, pois é algo que querem deixar para as futuras gerações. Tem história do passado e a gente vai passando de geração para geração. Não queremosver isso acabar. Passar para os filhos, para os netos e por isso estamos aqui, garantiu o pintor Carlos Delaqua.
O OUTRO LADO
A equipe de reportagem entrou em contato com a empresa que é responsável pela ferrovia, mas eles não responderam sobre a possível liberação do trecho de Mimoso do Sul.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados