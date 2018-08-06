Amigos e familiares de jovem assassinado protestam em Cachoeiro

Walace trabalhava em um churrasquinho na cidade Crédito: Redes Sociais

Familiares e amigos do jovem

, no Sul do Estado, fizeram uma manifestação pedindo por justiça, neste domingo (5). Quatro homens chegaram em um carro e fizeram vários disparos contra ele. Até o momento, ninguém foi preso.

Com cartazes, a concentração de manifestantes foi na rua principal do bairro Baiminas, onde fica o ponto de venda de churrasquinhos em que Wallace trabalhava e foi assassinado.

Eles pediram por mais amor entre as pessoas e justiça no caso do rapaz. Após oração, carros e motos partiram do bairro e percorreram várias ruas do centro de Cachoeiro.

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