Amigos e familiares de jovem assassinado protestam em Cachoeiro

Familiares e amigos do jovem
, no Sul do Estado, fizeram uma manifestação pedindo por justiça, neste domingo (5). Quatro homens chegaram em um carro e fizeram vários disparos contra ele. Até o momento, ninguém foi preso.
Com cartazes, a concentração de manifestantes foi na rua principal do bairro Baiminas, onde fica o ponto de venda de churrasquinhos em que Wallace trabalhava e foi assassinado.
Eles pediram por mais amor entre as pessoas e justiça no caso do rapaz. Após oração, carros e motos partiram do bairro e percorreram várias ruas do centro de Cachoeiro.
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Sobre o caso, a Polícia Civil informou que as investigações do crime estão avançadas e o inquérito está próximo da conclusão.