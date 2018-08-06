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Manifestação

Amigos e familiares de jovem assassinado protestam em Cachoeiro

Wallace Barbosa, de 19 anos, foi assassinado com mais de dez tiros na última terça-feira (31)

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:07
Walace trabalhava em um churrasquinho na cidade Crédito: Redes Sociais
Familiares e amigos do jovem
Wallace Barbosa, de 19 anos, assassinado com mais de dez tiros na última terça-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado, fizeram uma manifestação pedindo por justiça, neste domingo (5). Quatro homens chegaram em um carro e fizeram vários disparos contra ele. Até o momento, ninguém foi preso.
Com cartazes, a concentração de manifestantes foi na rua principal do bairro Baiminas, onde fica o ponto de venda de churrasquinhos em que Wallace trabalhava e foi assassinado.
Eles pediram por mais amor entre as pessoas e justiça no caso do rapaz. Após oração, carros e motos partiram do bairro e percorreram várias ruas do centro de Cachoeiro.
VEJA VÍDEO
 
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que as investigações do crime estão avançadas e o inquérito está próximo da conclusão.

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