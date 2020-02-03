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Foi leiloada

Iconha: ambulância que aparece levando granito em vídeo não é mais da prefeitura

O veículo, com plotagem da prefeitura, foi filmado no último fim de semana na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Município afirma que a ambulância foi leiloada e que retirada dos adesivos é de responsabilidade do novo proprietário

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:41
Ambulância que aparece em vídeo transportando granito não pertence mais a Iconha, diz prefeitura Crédito: Redes Sociais
Um veículo plotado com identidade de uma ambulância do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, estava circulando no último fim de semana, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, transportante chapa de granito e chamou atenção de quem viu a cena.
Um vídeo (confira abaixo) mostrando a ambuância transportando o produto viralizou em redes sociais. O autor da filmagem, ao registrar a cena, questiona o fato de o município estar passando uma por situação difícil devido à enxurrada do último dia 17, e um veículo oficial ser usado para este serviço.
A Prefeitura de Iconha, no entanto, explicou por nota que o veículo que aparace no vídeo não pertence mais à frota municipal. Segundo o município, o carro foi leiloado em uma sessão realizada no dia 13 de janeiro deste ano. Sobre a plotagem continuar no veículo, informou que o novo proprietário será notificado para que faça a retirada.
Informamos ainda que a retirada da plotagem do veículo é de responsabilidade do proprietário que arrematou o mesmo. Assim, o município oficiará em caráter de urgência o proprietário, para que providencie a descaracterização do veículo, finaliza a nota.

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