Iconha: ambulância que aparece levando granito em vídeo não é mais da prefeitura

A Prefeitura de Iconha, no entanto, explicou por nota que o veículo que aparace no vídeo não pertence mais à frota municipal. Segundo o município, o carro foi leiloado em uma sessão realizada no dia 13 de janeiro deste ano. Sobre a plotagem continuar no veículo, informou que o novo proprietário será notificado para que faça a retirada.