Alunos estão há semanas sem transporte escolar em Itapemirim

Alunos sem transporte escolar em Itapemirim Crédito: Reprodução

Alunos que moram na localidade de São João da Lancha, em Cachoeiro de Itapemirim estão desde o início do ano letivo - 19 dias - sem ir às aulas. Eles moram a 15 quilômetros da escola, mas não foram disponibilizados veículos para fazer o transporte. Os pais estão preocupados que os filhos sejam prejudicados e cobram uma solução.

Eles estudam na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Jaques Soares em Garrafão, distrito de Itapemirim, no Litoral Sul. Daniele Gonçalves vai todos os dias às 6h30 para o ponto na esperança de que o ônibus passe. Todos os dias eu me arrumo, venho ao ponto e fico aqui até umas 7h esperando o ônibus, mas não passa.

A localidade de São João da Lancha pertencia a Itapemirim, mas agora na conta vem como Cachoeiro de Itapemirim, mesmo assim Itapemirim continua fornecendo o transporte escolar. A dona de casa Maria Aparecida Gonçalves já chegou a procurar a prefeitura para ter uma resposta. Eles falaram que estão negociando com os ônibus para poder passar. Aí desde segunda-feira e até hoje nada, disse.

A dona de casa Magna de Souza que também é mãe de aluno afirma que a falta do transporte também atinge outras comunidades. Timbó e Luanda também não esta passando. Desde o inicio das aulas que não esta passando, contou.

A comunidade de São João da Lancha fica às margens da BR 101 Sul. De lá até a Safra são três quilômetros, em seguida segue até a ES 490 para chegar à escola, mais 12 quilômetros de percurso.

O estudante Robert Rangel já chegou a seguir a pé até a Safra para pegar outro ônibus, mas acabou perdendo a viagem. Na hora que eu cheguei lá o ônibus já tinha passado. E é perigoso, disse.

Um caminho arriscado, que o Luiz Gonçalves Neto não deixa as filhas fazerem. Uma menina sozinha aí. Passa um doidão, para o carro, pega e vai embora. Aí não dá certo. Prefiro perder aula do que ficar aí.

Daniele está preocupada com a proximidade das provas e outras atividades escolares. A gente fica um pouco atrasado. E depois ter que recuperar isso é bem difícil, porque como é muita matéria a gente fica enrolado pegando caderno emprestado. Mês que vem já é mês de prova e nos perdemos muita matéria com isso.

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