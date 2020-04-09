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Coronavírus

Alunos da rede municipal de Cachoeiro vão receber kits de alimentos

Doação será agendada e retirada nas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim a partir de terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:39

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:39

Itens adquiridos para merenda escolar serão direcionados a famílias de alunos inscritas no CadÚnico
Itens adquiridos para merenda escolar serão direcionados a famílias de alunos inscritas no CadÚnico Crédito: Divulgação/PMCI
As famílias de estudantes da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vão receber kits de alimentos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. A doação, para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), começa na próxima terça-feira (14).
Segundo a prefeitura, cada escola do município será responsável por entrar em contato com as famílias para agendar a retirada dos kits, para evitar aglomerações. O kit inclui leite, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, canjiquinha e biscoito, dentre outros que serão acrescentados de acordo com o que estiver disponível. Os alimentos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
Temos ciência de quão importante é, para muitos estudantes, a merenda escolar como complemento da alimentação diária. Por isso, estamos distribuindo esses kits para as famílias que mais precisam, de forma a garantir a segurança alimentar neste período difícil que estamos vivendo, completa o prefeito Victor Coelho.

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