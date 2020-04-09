Alunos da rede municipal de Cachoeiro vão receber kits de alimentos

As famílias de estudantes da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vão receber kits de alimentos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. A doação, para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), começa na próxima terça-feira (14).
Segundo a prefeitura, cada escola do município será responsável por entrar em contato com as famílias para agendar a retirada dos kits, para evitar aglomerações. O kit inclui leite, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, canjiquinha e biscoito, dentre outros que serão acrescentados de acordo com o que estiver disponível. Os alimentos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
Temos ciência de quão importante é, para muitos estudantes, a merenda escolar como complemento da alimentação diária. Por isso, estamos distribuindo esses kits para as famílias que mais precisam, de forma a garantir a segurança alimentar neste período difícil que estamos vivendo, completa o prefeito Victor Coelho.