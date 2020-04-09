Alunos da rede municipal de Cachoeiro vão receber kits de alimentos

Segundo a prefeitura, cada escola do município será responsável por entrar em contato com as famílias para agendar a retirada dos kits, para evitar aglomerações. O kit inclui leite, açúcar, arroz, feijão, macarrão, óleo, canjiquinha e biscoito, dentre outros que serão acrescentados de acordo com o que estiver disponível. Os alimentos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).