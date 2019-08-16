Alegre tem primeiro caso suspeito de sarampo

A melhor forma de prevenção ao sarampo é a vacinação Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O município de Alegre, na região Sul do Espírito Santo, registrou o primeiro caso suspeito de sarampo na cidade. A informação foi confirmada pela prefeitura, após um áudio viralizar entre os moradores.

Na gravação, há a mensagem de que uma pessoa está contaminada e que o município não teria vacinas para a população, o que não procede. A prefeitura esclarece que o caso é suspeito e que novos exames foram solicitados, e reforça que não faltam vacinas contra o sarampo na cidade.

A Secretaria de Saúde de Alegre disse que recebeu as imunizações e que já estão sendo distribuídas em todas as Unidades de Saúde, nesta sexta-feira (16).

O áudio ainda informava que um estudante do Ifes de Alegre estaria com a suspeita da doença. Acionado pela reportagem, o Ifes informou que um técnico em enfermagem do campus já acionou uma equipe da Secretaria de Saúde do município e iniciou a imunização de alunos e servidores que não estiverem com as vacinas em dia, a partir da conferência dos cartões de vacinação.