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Sul do ES

Alegre tem primeiro caso suspeito de sarampo

No ES há 74 notificações de casos suspeitos de sarampo. Desses, 70 casos foram descartados, três estão em investigação e um caso foi confirmado

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 10:59
A melhor forma de prevenção ao sarampo é a vacinação Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O município de Alegre, na região Sul do Espírito Santo, registrou o primeiro caso suspeito de sarampo na cidade. A informação foi confirmada pela prefeitura, após um áudio viralizar entre os moradores.
> SARAMPO NO ES | A cobertura completa
Na gravação, há a mensagem de que uma pessoa está contaminada e que o município não teria vacinas para a população, o que não procede. A prefeitura esclarece que o caso é suspeito e que novos exames foram solicitados, e reforça que não faltam vacinas contra o sarampo na cidade.
A Secretaria de Saúde de Alegre disse que recebeu as imunizações e que já estão sendo distribuídas em todas as Unidades de Saúde, nesta sexta-feira (16).
O áudio ainda informava que um estudante do Ifes de Alegre estaria com a suspeita da doença. Acionado pela reportagem, o Ifes informou que um técnico em enfermagem do campus já acionou uma equipe da Secretaria de Saúde do município e iniciou a imunização de alunos e servidores que não estiverem com as vacinas em dia, a partir da conferência dos cartões de vacinação.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no ES há 74 notificações de casos suspeitos de sarampo. Desses, 70 casos foram descartados, três estão em investigação e um caso foi confirmado. 
> Sarampo: vacina, sintomas e tratamento

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