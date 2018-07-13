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Preservação ambiental

Ainda dá tempo de se inscrever para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade

Quatro categorias diferentes serão premiadas. O prêmio é promovido pela Regional Sul da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 16:57

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 16:57

Premio Biguá reconhece práticas sustentáveis no Sul do Estado Crédito: Wallace Hull
Falta pouco para o fim das inscrições do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Regional Sul da Rede Gazeta. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de julho nos escritórios do Incaper ou na sede da Rede Gazeta.
Esta é a 7ª edição do prêmio que este ano vai premiar ações sustentáveis em quatro categorias diferentes: prefeitura, educação (ensino fundamental do 1º ao 9º ano), produtor rural e sociedade civil . Além de troféu, os vencedores receberão uma premiação em dinheiro (exceto prefeitura) e uma televisão, somente para a escola.
A cerimônia de premiação será em setembro, mas a data ainda será definida. O regulamento completo,  a ficha de inscrição e outras informações estão disponíveis no site www.premiobigua.com.br.
SAIBA MAIS
O Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi instituído em 2012 pela TV Gazeta Sul com o objetivo de divulgar, valorizar e incentivar a preservação ambiental, premiando empresas, instituições, escolas e pessoas da sociedade sul capixaba, que destacam-se por praticar ações de proteção, recuperação, preservação e cuidado com o meio ambiente.
O foco é difundir as Experiências de sucesso no uso sustentável, preservando e recuperando os recursos naturais (solo, água, fauna e flora). Até o momento 28 projetos foram premiados.
SERVIÇO
7º Premio Biguá de Sustentabilidade
Inscrições: Até o dia 31 de julho
Local: No escritório do Incaper dos municípios do Sul do Estado ou na sede da Rede Gazeta, na Praça Hilda Calazans dos Santos, no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim.
Mais informações pelo telefone (28) 3526-4400

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