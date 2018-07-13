Ainda dá tempo de se inscrever para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade

Premio Biguá reconhece práticas sustentáveis no Sul do Estado Crédito: Wallace Hull

Falta pouco para o fim das inscrições do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Regional Sul da Rede Gazeta. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de julho nos escritórios do Incaper ou na sede da Rede Gazeta.

Esta é a 7ª edição do prêmio que este ano vai premiar ações sustentáveis em quatro categorias diferentes: prefeitura, educação (ensino fundamental do 1º ao 9º ano), produtor rural e sociedade civil . Além de troféu, os vencedores receberão uma premiação em dinheiro (exceto prefeitura) e uma televisão, somente para a escola.

A cerimônia de premiação será em setembro, mas a data ainda será definida. O regulamento completo, a ficha de inscrição e outras informações estão disponíveis no site www.premiobigua.com.br

SAIBA MAIS

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi instituído em 2012 pela TV Gazeta Sul com o objetivo de divulgar, valorizar e incentivar a preservação ambiental, premiando empresas, instituições, escolas e pessoas da sociedade sul capixaba, que destacam-se por praticar ações de proteção, recuperação, preservação e cuidado com o meio ambiente.

O foco é difundir as Experiências de sucesso no uso sustentável, preservando e recuperando os recursos naturais (solo, água, fauna e flora). Até o momento 28 projetos foram premiados.

SERVIÇO

7º Premio Biguá de Sustentabilidade

Inscrições: Até o dia 31 de julho

Local: No escritório do Incaper dos municípios do Sul do Estado ou na sede da Rede Gazeta, na Praça Hilda Calazans dos Santos, no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim.