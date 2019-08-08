Adolescente morre de câncer e família doa órgãos em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim. Em meio a dor, de uma batalha perdida para um câncer, a família de um jovem cachoeirense que morreu nesta segunda-feira (05) autorizou a doação dos rins e fígado. A captação dos órgãos de João Gilberto Christo Barreto, de 17 anos, foi realizada nesta quarta-feira (08), na Santa Casa de Misericórdia de

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira pousou no campo de aviação do município nesta tarde para captar o fígado, que vai para Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Já os rins vão para Vitória.

A mãe de João Gilberto, Adriana Picoli Christo Barreto, conta que o filho descobriu a doença aos 15 anos. “Foi detectado um tumor no cérebro, um papiloma do plexo coroide, que tem naturalidade benigna. Feita a cirurgia, foi retirado 99% e, o restante, o médico não conseguiu retirar, mas disse que ele poderia ter uma vida normal”, conta a mãe.

Porém, no início deste ano, a doença voltou a se manifestar. Uma ressonância apontou que João estava com um cisto onde havia feito a cirurgia. Desde então, a família vivia o drama de idas e vindas para cirurgias em um hospital particular da cidade e dois procedimentos em São Paulo em busca de cura.

Há 40 dias, após uma alta médica, o jovem entrou em coma. No domingo, a morte encefálica foi informada à família e, na segunda, confirmada pelo corpo clínico. A mãe lembra do desejo do menino em doar órgãos após a primeira cirurgia, quando viu uma reportagem sobre o assunto na TV.

“Decidimos pela doação, pois era a vontade dele. Depois de ver uma reportagem na TV Gazeta, de doação, ele se interessou. Disse a ele que se quisesse ser doador, teria que avisar a esposa dele, que nós (pais) não estaríamos mais vivos pra isso. Lei natural da vida, não enterrar um filho. Mas João tinha outro propósito. Estamos aguentando esses dias todos por amor a ele. Poderia ser ele precisando desse órgão”, disse emocionada a mãe.