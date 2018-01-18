Adolescente morre após acidente entre moto e caminhão em Atílio Vivácqua

Leonardo Pires morreu no local do acidente Crédito: Reprodução - facebook

Um adolescente de 16 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão na noite desta quarta-feira (17) na localidade de Praça do Oriente, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O rapaz que pilotava a motocicleta ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 23h na Rodovia que liga a sede da cidade a BR 101 Sul. A PM não soube explicar como foi o acidente, mas o impacto da batida foi tão forte que o corpo de Leonardo Pires foi parar às margens da rodovia.