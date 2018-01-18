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Estradas

Adolescente morre após acidente entre moto e caminhão em Atílio Vivácqua

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 16:05

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 16:05

Leonardo Pires morreu no local do acidente Crédito: Reprodução - facebook
Um adolescente de 16 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão na noite desta quarta-feira (17) na localidade de Praça do Oriente, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O rapaz que pilotava a motocicleta ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 23h na Rodovia que liga a sede da cidade a BR 101 Sul. A PM não soube explicar como foi o acidente, mas o impacto da batida foi tão forte que o corpo de Leonardo Pires foi parar às margens da rodovia.
O corpo de Leonardo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

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