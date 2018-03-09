Adolescente é esfaqueado por colega dentro de escola

Um adolescente de 15 anos foi agredido com golpes de faca e tesoura durante uma briga dentro de uma escola na tarde desta quinta-feira (08), no Centro de Atílio Vivácqua, Sul do Estado. Um aluno de 17 anos, apontado como sendo o agressor, fugiu pulando o muro da unidade de ensino. A polícia e a secretaria de educação estão apurando o ocorrido.

Toda a confusão começou às 16 horas, quando a vítima pediu à professora para ir ao banheiro. Estava acontecendo um evento dentro da sala e tinham duas turmas no local. Um aluno pediu para ir ao banheiro e, no caminho, diz ter sido atacado com golpes de tesoura por outro estudante. Em seguida, o agressor ainda foi à cozinha da escola e conseguiu uma faca. Durante a luta corporal, a própria vítima conseguiu desarmar o agressor, contou a diretora Fernanda Delorence.

Após a confusão, o agressor foi até o refeitório, pegou uma faca de cozinha e quebrou uma vassoura. Ele saiu com os dois objetos em direção ao pátio onde novamente feriu a vítima.

Os dois alunos envolvidos estão no 9º ano, mas não estudam na mesma sala. Aproximadamente 384 alunos do 6º ao 9º ano estavam no prédio no momento da confusão, de acordo com a diretora.

Delorence disse que funcionários e alunos que estavam no local ficaram muito abalados. No período da manhã, as aulas ocorreram normalmente, mas foram suspensas no período da tarde. Todos os professores ficaram muito assustados, pois o agressor gritava o tempo todo 'Vou te matar, vou te matar'. Isso abalou a nossa estrutura. Os alunos estão assutados por ter uma tentativa de assassinato perto deles, disse.

A secretária de educação municipal, Eni Souza, lamentou o fato e garantiu que vai reunir os órgão competentes para apurar os fatos e dar assistência para as famílias dos adolescentes envolvidos. Vamos chamar a família do agressor para ser ouvida e todos os órgãos competentes para que possamos somar todas as esferas responsáveis. A vida é o direito de todos, vamos trabalhar com todos os órgãos responsáveis para que a família tenha um acompanhamento próximo, não sei qual o motivo, mas isso não pode acontecer.