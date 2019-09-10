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Marataízes

Acusado de matar homem é encontrado debaixo de pia em Marataízes

Ele tinha um mandado de prisão em aberto e a polícia chegou até ele por meio de denúncia anônima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 11:28

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 11:28

Acusado de matar homem a facadas em Cachoeiro é preso Crédito: Divulgação Polícia Militar
Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (10), em Marataízes, no Litoral Sul. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e a polícia chegou até ele por meio de denúncia anônima.
A Polícia Militar explicou que, quando chegou ao local indicado, ele estava escondido debaixo de uma pia de cozinha. O nome do suspeito, que não foi divulgado, constava com um mandado de prisão pelo crime de homicídio, cometido no dia 31 de agosto deste ano.
O CRIME
Um homem foi assassinado com mais de dez facadas no dia 31, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A perícia encontrou 13 perfurações no corpo da vítima (sete na parte da frente e seis nas costas).

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