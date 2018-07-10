Acusado de assassinar esposa é preso em Atílio Vivácqua

Alef é acusado de matar Jordana com um tiro no dia 7 de junho dentro da casa do casal Crédito: Reprodução - Facebook

Um jovem identificado como Alef Lourenço Pelais, 24 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (10), no Centro de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, acusado de assassinar a esposa, Jordana Barbosa Decothé, 24 anos. A vítima morta com um tiro. O crime aconteceu há pouco mais de um mês dentro da residência do casal após uma discussão. A arma não foi localizada.

O homicídio ocorreu por volta das 19h do dia 7 de junho. Jordana e Alef estavam dentro de casa e começaram a discutir. Em seguida, ela foi atingida por um tiro no peito. Jordana chegou a ser socorrida para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Alef conseguiu fugir e se apresentou na delegacia, após o período de flagrante, com um advogado, e foi liberado.

Alef foi preso pela Polícia Civil por volta das 9h. Ele contou, durante depoimento, que o homicídio ocorreu após uma discussão, mas o disparo foi acidental. A arma do crime, que segundo ele, seria um revólver calibre 32, foi jogada dentro de um rio e não foi localizada até o momento.

O acusado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.