Acusado de agir como pistoleiro em Ibatiba é preso em Minas Gerais

Um homem foi preso nesta quinta-feira (28), em Caratinga, Minas Gerais, acusado de envolvimento em, no mínimo, dois homicídios cometidos em Ibatiba, na região Sul do Estado. A prisão foi realizada em parceria entre as polícias civil mineira e capixaba.
George Pinheiro da Silva, 27 anos, era investigado desde o ano passado. O delegado de Ibatiba, Claudio Rodrigues Araújo, disse que George agia como pistoleiro. Nossos levantamentos apontam que ele está envolvido em, pelo menos, dois homicídios registrados em Ibatiba, um no ano passado e outro este ano. Ambos são crimes de mando, ou seja, George recebeu pagamentos para assassinar pessoas, agindo como pistoleiro.
Os mandados de prisão preventiva foram expedidos no início desde mês, em Ibatiba, e segundo a Polícia Civil, após ficar sabendo desta decisão, George fugiu da cidade. A partir desse fato, passamos a contar com o apoio de outras delegacias, até que localizamos o George em Caratinga, Minas Gerais, contou o delegado.
George foi preso em uma residência e ainda não foi trazido para o Espírito Santo.