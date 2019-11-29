Acusado de agir como pistoleiro em Ibatiba é preso em Minas Gerais

Pistoleiro é preso em MG por crimes cometidos em Ibatiba Crédito: Polícia Civil

George Pinheiro da Silva, 27 anos, era investigado desde o ano passado. O delegado de Ibatiba, Claudio Rodrigues Araújo, disse que George agia como pistoleiro. Nossos levantamentos apontam que ele está envolvido em, pelo menos, dois homicídios registrados em Ibatiba, um no ano passado e outro este ano. Ambos são crimes de mando, ou seja, George recebeu pagamentos para assassinar pessoas, agindo como pistoleiro.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos no início desde mês, em Ibatiba, e segundo a Polícia Civil, após ficar sabendo desta decisão, George fugiu da cidade. A partir desse fato, passamos a contar com o apoio de outras delegacias, até que localizamos o George em Caratinga, Minas Gerais, contou o delegado.

George foi preso em uma residência e ainda não foi trazido para o Espírito Santo.