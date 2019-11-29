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Sul do ES

Acusado de agir como pistoleiro em Ibatiba é preso em Minas Gerais

Policiais mineiros e capixabas participaram da prisão que ocorreu no município de Caratinga, em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:51

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:51

Pistoleiro é preso em MG por crimes cometidos em Ibatiba Crédito: Polícia Civil
Um homem foi preso nesta quinta-feira (28), em Caratinga, Minas Gerais, acusado de envolvimento em, no mínimo, dois homicídios cometidos em Ibatiba, na região Sul do Estado. A prisão foi realizada em parceria entre as polícias civil mineira e capixaba.
George Pinheiro da Silva,  27 anos, era investigado desde o ano passado. O delegado de Ibatiba, Claudio Rodrigues Araújo, disse que George agia como pistoleiro. Nossos levantamentos apontam que ele está envolvido em, pelo menos, dois homicídios registrados em Ibatiba, um no ano passado e outro este ano. Ambos são crimes de mando, ou seja, George recebeu pagamentos para assassinar pessoas, agindo como pistoleiro.
Os mandados de prisão preventiva foram expedidos no início desde mês, em Ibatiba, e segundo a Polícia Civil, após ficar sabendo desta decisão, George fugiu da cidade. A partir desse fato, passamos a contar com o apoio de outras delegacias, até que localizamos o George em Caratinga, Minas Gerais, contou o delegado.
George foi preso em uma residência e ainda não foi trazido para o Espírito Santo.
Pistoleiro é preso em MG por crimes cometidos em Ibatiba Crédito: Polícia Civil

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